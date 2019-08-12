影／台中潭子溝水衝上路面 議員市府勘查改善

2019-08-12 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市今天不斷下大雨，許多地方淹水，潭子區也傳出淹水情況，台中市議員蕭隆澤說，雅豐街有溝水衝上路面， 大富路一段也有淹水情形，已向市府反映並到現場勘查。