環團要求 撤銷鳥嘴潭人工湖

2019-08-12 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



鳥嘴潭人工湖經費預定由前瞻計畫預算支出，提供彰化縣、草屯居民飲用水，不過環保團體今天質疑，鳥嘴潭人工湖旁約200公尺就是草屯垃圾場，掩埋廢棄物至今已超20年，又有活動斷層通過，環團今天公布草屯垃圾場空拍影片，證明草屯垃圾場旁不適合興建飲用水人工湖，要求行政院取消計畫。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，草屯垃圾場污水四處流竄，還有含重金屬戴奧辛的焚化飛灰太空包露天堆放，甚至堆在已封場的掩埋場上，地下水監測卻只有垃圾場南廁，北側，無法證明垃圾場南側的鳥嘴潭人工湖不會受地下垃圾污水影響。

彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧提到，鳥嘴潭人工湖完工後每天可供給彰化縣21萬噸的民生用水，雖可減抽地下水減緩地層下陷問題，而喝了幾十年地下自來水的彰化人應該都很歡迎，但居民擔心的攸關民生飲用水安全的諸多問題，一直未得到政府的重視與解決，包括草屯鎮焚化爐及垃圾場與鳥嘴潭人工湖直線距離不到一公里，如何讓民眾相信人工湖的用水安全不受影響？

台灣水資源保育聯盟粘麗玉主任表示，環團今年6月現勘後發現，垃圾掩埋場及垃圾皆位於人工湖湖區周邊，由照片看出污水滲出嚴重沒處理且飛灰置放於周邊。況且水利署說這裡是垃圾轉運站，為何垃圾比6月堆疊更高？ 草屯垃圾場廢棄物仍每日持續進場、並未見減量，也沒有污水處理設備，飛灰露天堆置。