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台中暴雨 五權西路國道下涵洞封閉

2019-08-12 09:36聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市區、屯區今天清晨下起暴雨，部分地區時雨量突破50毫米，南屯區五權西路國道下方涵洞積水20公分，有3輛車拋錨，警方已到場拉封鎖線；大肚區興和地下道積水15公分，目前暫時封閉。太平區北田產業道路邊坡坍方，道路也封閉。

建設局長陳大田說，今天清晨雨勢大，五權西路往工業區方向的國道涵洞，積水達到20公分，涵洞內有3輛汽車拋錨，警方已派人到場拉封鎖線，目前五權西路往工業區方向的機慢車涵洞暫時封閉。

陳大田說，台中市有20多處車型地下道，目前大肚區興和地下道積水超過15公分，自動柵欄已放下，現場已封閉禁止通行；太平北田產業道路邊坡坍方，目前道路也封閉。

陳大田說，今晨瞬間雨勢過大，市區道路零星積水，清潔隊員已到現場協助排水，等雨勢暫歇後，積水就會消退。

受到西南風影響，中央氣象局針對台中市發布豪雨、大雨特報，雨勢集中在市區與屯區，目前市區的綠川水位達到紅色警戒，南屯劉厝溪、烏日知高圳水位達黃色警戒。

台中市長盧秀燕在臉書發文，豪、大雨影響範圍為市區、屯區，最大時雨量約25到45毫米，烏日、大里交界的中興抽水站已開始運作，水利局表示，其餘抽水站人員已就定位待命，市府也監測市區河川水位。

台中今清晨大雨，太平北田產業道路邊坡坍方，目前道路封閉。圖／台中市建設局提供
台中今清晨大雨，太平北田產業道路邊坡坍方，目前道路封閉。圖／台中市建設局提供
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台中今清晨大雨，大肚區興和地下道積水15公分，自動柵欄已降下，現場暫時封閉。圖／...
台中今清晨大雨，大肚區興和地下道積水15公分，自動柵欄已降下，現場暫時封閉。圖／台中市建設局提供
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