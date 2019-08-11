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街頭犬隻攻擊多 彰化縣每年提供500隻免費絕育

2019-08-11 15:26聯合報 記者林敬家╱即時報導

縣府今年提供500名混種犬貓免費結紮、施打狂犬病疫苗、植入晶片，目前已辦完二林鎮...
縣府今年提供500名混種犬貓免費結紮、施打狂犬病疫苗、植入晶片，目前已辦完二林鎮、秀水鄉、彰化市等三場，絕育261隻。圖／彰化縣政府提供
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彰化街頭犬隻攻擊意外多，為落實犬貓源頭管理減量，協助民眾善盡飼主責任，縣府今年提供500名混種犬貓免費結紮、施打狂犬病疫苗、植入晶片，目前已辦完二林鎮、秀水鄉、彰化市等三場，絕育261隻；今年還有最後三場，協助民眾免費完成犬貓絕育。

彰化流浪狗數量近年暴增，甚至發生多起攻擊事件，民眾人心惶惶，縣內犬貓寵物目前初估約有10萬隻，而這些貓狗一旦走失或遭棄養流落街頭，可能使流浪狗問題更加嚴重，影響居民安寧、造成環境髒亂。

彰化縣動物防疫所從2015年開始辦理下鄉推廣混種犬貓免費絕育絕育、寵登及狂犬病疫苗施打三合一活動，動防所長董孟治說，三合一絕育坊間價格可高達3千到5千元不等，目前縣府每年提供500名免費名額，已有2千多隻犬貓完成結紮，雖需求高縣府有意追加數量，但承辦單位人力有限還無法擴大，會持續爭取辦理。

董孟治表示，縣內寵物放養多，民眾若能落實結紮和寵物登記能有助減緩大量繁殖，免費三合一絕育對混種犬貓，若非混種狗，民眾可到與縣府有契約的動物醫院，每隻結紮補助公狗800元、母狗1500元。

今年還有三場次免費下鄉絕育三合一活動，分別爲8月31日(六)和美鎮調解委員會、11月27日(三)溪州老人活動中心及11月30日(六)花壇鄉公所，凡設籍於本縣並年滿20歲縣民所飼養的混種犬貓皆可報名申請。

縣府今年提供500名混種犬貓免費結紮、施打狂犬病疫苗、植入晶片。圖／彰化縣政府提...
縣府今年提供500名混種犬貓免費結紮、施打狂犬病疫苗、植入晶片。圖／彰化縣政府提供
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彰化免費結紮犬貓每年500隻。圖／彰化縣政府提供
彰化免費結紮犬貓每年500隻。圖／彰化縣政府提供
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結紮寵物
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