街頭犬隻攻擊多 彰化縣每年提供500隻免費絕育

2019-08-11 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



縣府今年提供500名混種犬貓免費結紮、施打狂犬病疫苗、植入晶片，目前已辦完二林鎮、秀水鄉、彰化市等三場，絕育261隻。圖／彰化縣政府提供 分享 facebook 彰化街頭犬隻攻擊意外多，為落實犬貓源頭管理減量，協助民眾善盡飼主責任，縣府今年提供500名混種犬貓免費結紮、施打狂犬病疫苗、植入晶片，目前已辦完二林鎮、秀水鄉、彰化市等三場，絕育261隻；今年還有最後三場，協助民眾免費完成犬貓絕育。

彰化流浪狗數量近年暴增，甚至發生多起攻擊事件，民眾人心惶惶，縣內犬貓寵物目前初估約有10萬隻，而這些貓狗一旦走失或遭棄養流落街頭，可能使流浪狗問題更加嚴重，影響居民安寧、造成環境髒亂。

彰化縣動物防疫所從2015年開始辦理下鄉推廣混種犬貓免費絕育絕育、寵登及狂犬病疫苗施打三合一活動，動防所長董孟治說，三合一絕育坊間價格可高達3千到5千元不等，目前縣府每年提供500名免費名額，已有2千多隻犬貓完成結紮，雖需求高縣府有意追加數量，但承辦單位人力有限還無法擴大，會持續爭取辦理。

董孟治表示，縣內寵物放養多，民眾若能落實結紮和寵物登記能有助減緩大量繁殖，免費三合一絕育對混種犬貓，若非混種狗，民眾可到與縣府有契約的動物醫院，每隻結紮補助公狗800元、母狗1500元。