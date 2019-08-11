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茗博茶業獲國際肯定 陳孟智要讓梨山茶精品化

2019-08-11 09:06聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市「茗博茶業」參加在比利時布魯塞爾舉辦、號稱「食品界的米其林」的「iTQi （International Taste & Quality Institute 國際風味暨品質評鑑所）」評鑑，因連續3年獲得三星美味獎章，今年因此再另獲頒發「水晶美味獎章」，為梨山茶走進國際，打響了知名度。

令人很難相信的是，茗博茶業負責人陳孟智只不過是個才踏進製茶界、6年前才到梨山種茶的年輕人，他的成就不僅讓梨山茶在國際間打開知名度，也間接提升了梨山茶的商品價值。

iTQi 位在比利時布魯塞爾，它每年評選來自全世界各地的食品與飲品，並授予獎項，以幫助食品商推廣，許多知名商品上都有獲得其評鑑的標誌，以代表一定的品質。

就像知名影展會邀請專業影評人來評審，iTQi 則邀來15個歐洲頗負盛名的餐飲烹飪和品酒專家協會，並甄選其中的廚師與品酒師，來為參加評鑑的食品與飲品進行盲測評分。

過程中，評審們沒有彼此交談的機會，而是依照外觀、香氣、口感、質地、後味等評分，過程極為嚴格。獲得總分90分以上的給予3顆星的三星美味肯定，其下還分別有2星及1星。而獲得3星的商品僅佔參賽120個國家近2000件商品中的不到兩成；要能連續3年都得3顆星，並因此獲頒水晶美味獎章則更不簡單。

陳孟智的父親陳博臣原本在梨山種水果，九二一風災後因山路不通，水果難以下山，又易受氣候影響， 因此改種茶葉。陳孟智當完兵回來，原本是向資訊界發展，因為看到父親年邁而放棄工作上山幫忙，那知才上山1個月，父親就因心肌梗塞離世。

陳孟智還未來得及學會製茶的一切就遭逢喪父之痛，但他為了完成父志，一肩扛下，一面種一面學。他也十分慶幸因為父親生前有著好人緣， 因此受到許多叔伯無私的教導，讓他能迅速進入狀況， 並在第3年就1次拿到了iTQi的三星美味獎，今年更進一步拿到水晶美味獎章。

他感慨的說，梨山有其他地方沒有的海拔和地理環境，只要在施肥和管理上用心，就能種出風味絕佳的茶。他的茶因為得獎，品質受國際肯定，目前已賣到德國、英國和澳洲等地，未來他還將進一步把梨山茶精品化，提高價值，並讓梨山茶在國際上更有地位。

茗博茶業連續第3年獲得iTQi 三星美味獎章肯定。 圖／陳孟智提供
茗博茶業連續第3年獲得iTQi 三星美味獎章肯定。 圖／陳孟智提供
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茗博茶業負責人陳孟智（右）在梨山種茶僅6年就獲得號稱「食品界的米其林」的iTQi...
茗博茶業負責人陳孟智（右）在梨山種茶僅6年就獲得號稱「食品界的米其林」的iTQi 水晶美味獎章肯定。 圖／陳孟智提供
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茗博茶業負責人陳孟智要把梨山茶精品化。 記者黃寅／攝影
茗博茶業負責人陳孟智要把梨山茶精品化。 記者黃寅／攝影
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布魯塞爾比利時心肌梗塞
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