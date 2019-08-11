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無名氏捐150本書 響應好書交換員林市長也感動

2019-08-11 07:53聯合報 記者何烱榮╱即時報導

員林市公所昨在市立圖書館舉辦好書交換活動，現場還有葉子拓印百寶袋DIY親子活動。...
員林市公所昨在市立圖書館舉辦好書交換活動，現場還有葉子拓印百寶袋DIY親子活動。記者何烱榮／攝影
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員林市立圖書館藏書超過13萬冊，是彰化縣26鄉鎮市之冠，員林市連續10年舉辦好書交換日，今年有一名約40多歲的男子默默捐出150本圖書給員林市立圖書館，是今年員林好書交換日捐書最多的人，他不願留下姓名，捐書後就離去；市長游振雄說，市公所有一份送不出的小禮物，非常感謝這名愛書的市民響應好書交換活動。

員林市長游振雄說，科技發達改變了大眾閱讀的習慣，電子書能夠隨點隨看，方便又發達，受到許多讀者歡迎，但少了書香傳遞的溫度，市公所連續10年力推「以書會友」好書交換活動，希望建立好書共享氛圍，讓員林成為有活力、最美麗、最幸福的「雄讚」書香城市。

昨天好書交換日活動登場，今年收到2千多冊圖書捐贈，包含自然科學、心靈勵志等各類別書籍，尤其每年好書交換日都被秒殺的童書、繪本，今年也相當多，其中單人捐書最多的，是一名年約40歲男子，但他默默響應，不願留下姓名。

今年活動中捐書20本以上的市民、以及去年借閱冊數前30的市民，市工所都各抽獎10人，送出一份小禮物，但捐書最多的「無名氏」，禮物卻送不出去，市長游振雄說，雖然有點遺憾，但仍非常感謝這名愛書的市民響應活動。

張姓女子說，她捐出的每一本書都是自己很喜歡閱讀的勵志書，也保持完好，覺得應該跟他人分享，所以她幾乎每年都參加好書交換活動，也會挑選自己喜歡的書帶回家，明年再捐出交換。

市立圖書館館長陳秀慧說，好書交換日活動好書交換現場，還安排葉子拓印百寶袋DIY活動，讓民眾憑捐書的「集點卡」免費參加，也可獲贈3本非當期雜誌，鼓勵民眾將閱讀過的好書分享給下一位有緣人，重溫閱讀的美好。

員林市公所今天在市立圖書館舉辦好書交換活動，現場還有葉子拓印百寶袋DIY親子活動...
員林市公所今天在市立圖書館舉辦好書交換活動，現場還有葉子拓印百寶袋DIY親子活動。記者何烱榮／攝影
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員林市公所昨舉辦好書交換活動，市長游振雄（中）贈送小禮物給喜歡閱讀的市民。記者何...
員林市公所昨舉辦好書交換活動，市長游振雄（中）贈送小禮物給喜歡閱讀的市民。記者何烱榮／攝影
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員林市公所昨舉辦好書交換活動，市長游振雄（第二排右三）贈送小禮物給捐書20本以上...
員林市公所昨舉辦好書交換活動，市長游振雄（第二排右三）贈送小禮物給捐書20本以上的市民。記者何烱榮／攝影
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員林市公所昨在市立圖書館舉辦好書交換活動。記者何烱榮／攝影
員林市公所昨在市立圖書館舉辦好書交換活動。記者何烱榮／攝影
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員林市公所昨在市立圖書館舉辦好書交換活動，市長游振雄（右一）鼓勵市民以書會友。記...
員林市公所昨在市立圖書館舉辦好書交換活動，市長游振雄（右一）鼓勵市民以書會友。記者何烱榮／攝影
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