土地公泡麵被打包 廟公這麼回應感動許多人

2019-08-10 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣中寮鄉石龍宫以「泡麵土地公廟」聞名，信徒以泡麵拜土地公求財，今天有網友在臉書社團貼文，看到有女子拿著大袋子將大碗泡麵打包帶回家，引起網友批評沒公德心。石龍宮廟公吳常源在臉書回應「給人家方便度過一餐不用挨餓，也是一種美德」暖心回應獲得許多網友按讚。

中寮鄉石龍宮奉祀土地公，信徒常拿整箱泡麵拜拜，拜完後就將泡麵留在石龍宮和其他信徒分享，買泡麵拜拜的民眾越來越多，「泡麵土地公廟」的名號不逕而走，最多一天曾吃到60箱泡麵。

洪姓網友今天在臉書「爆怨公社」貼文，看到一名女子上午到石龍宮沒買金紙拜拜，反而坐在一旁吃早餐，隨後拿出大袋子將放在櫃子內的大碗泡麵打包，讓他相當氣憤。有網友回應，「這種人在好市多也很多，醬料都被包光了，也不會不好意思」、「就當作在普度吧！」

廟公吳常源下午也在臉書回應，他說「說聲抱歉，因為管理上有點疏忽，造成大家惶恐。有時候給人家方便，一兩碗真的沒有關係，社會上過的很辛苦的一定有，有時候，給人家方便度過一餐，不用挨餓，也是一種美德，歡迎大家來石龍宮奉茶指導吃泡麵拜拜。」

他的留言獲得上百人按讚，許姓網友也分享，自己的朋友打零工維生，有時沒工作又沒錢吃飯時，會去石龍宮吃泡麵，半夜較沒人時，會告訴廟方人員想帶一兩碗泡麵回家吃，廟方會體諒他生活困難而爽快答應。