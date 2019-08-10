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跳跳床、滑草場、扭扭車...中市將有兒童專屬運動中心

2019-08-10 23:11聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市運動局召開「北屯國民運動中心」遷址地方說明會，將從原本「細體一」遷至前市長林佳龍「文教七」的台中巨蛋預定地，新址位於松竹、崇德路口，鄰近台鐵松竹站、捷運舊社站，地方藍綠議員都支持，並要打造以「兒童運動」為主的國運中心。

運動局初步規畫的北屯國運中心，1樓是「兒童室內運動中心」，2樓除了基礎核心設施，獨家規畫「室內200米環型跑道」、2間「壁球場」，3樓是空中花園讓親子、長輩休憩。

李昱叡表示，1樓空間都給兒童，考量進出方便，小朋友也有專屬的室內跑道，還有全台首創「親子跳跳床」、「滑草場」、「室內親子扭扭車」、「足撞球場」，會邀學者針對幼兒體育設計平價的運動設施。

李昱叡說，2樓首座「室內200米環型跑道」能讓愛運動的市民，未來不用擔心晴雨，跑道環繞的空間會打造「壁球場」、「綜合球場」、「體適能中心」、還有一區特別的「運動傷害防護室」，整體空間規畫老少咸宜。

松竹、崇德是台中主要交通幹道，前市長林佳龍原本規畫「文教七」當作台中巨蛋預定地，但地方意見分歧，基層意見認為，若巨蛋落成在松竹、崇德路口，辦大型活動會恐一時無法紓解車潮、人潮，盧秀燕經過評估，決定把台中巨蛋才遷回前市長胡志強規畫的14期重劃區。

運動局說，原址「文教七」共4.6公頃將使用2.4公頃興建北屯國民運動中心，鄰近台鐵松竹站、捷運舊社站，交通便利，北屯區人口28萬餘人，占全市人口10％，是台中人口最多的行政區，「文教七」的地點是蛋黃區，對市民更便利。

李昱叡表示，以幼兒運動考量為主軸，因藍、綠民代及地方里長都反映，北屯近年新建社區多，年輕夫妻、幼兒人口增加，希望能有獨家特色。

北屯國運中心目前預計109年底前開工，總工程預估760天，預計完工時間會在111年底，讓親子、老少有嶄新的運動空間。至於原來「細體一」的用地鄰近台中巨蛋，未來可能列入整體開發案，建設有頂蓋的風雨球場、或運動休憩公園。

台中北屯國民運動中心要規畫室內200米環型跑道，隔絕室外髒空氣、下雨天也能盡情奔...
台中北屯國民運動中心要規畫室內200米環型跑道，隔絕室外髒空氣、下雨天也能盡情奔跑，照片為示意圖。圖／台中市運動局提供
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台中北屯國民運動中心以「兒童運動」為主要特色，規劃有兒童扭扭車、腳踏車、足撞球場...
台中北屯國民運動中心以「兒童運動」為主要特色，規劃有兒童扭扭車、腳踏車、足撞球場...等，促進孩童運動的設施，訴求全家的運動空間，照片為示意圖。圖／台中市運動局提供
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