跳跳床、滑草場、扭扭車...中市將有兒童專屬運動中心

2019-08-10 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市運動局召開「北屯國民運動中心」遷址地方說明會，將從原本「細體一」遷至前市長林佳龍「文教七」的台中巨蛋預定地，新址位於松竹、崇德路口，鄰近台鐵松竹站、捷運舊社站，地方藍綠議員都支持，並要打造以「兒童運動」為主的國運中心。

運動局初步規畫的北屯國運中心，1樓是「兒童室內運動中心」，2樓除了基礎核心設施，獨家規畫「室內200米環型跑道」、2間「壁球場」，3樓是空中花園讓親子、長輩休憩。

李昱叡表示，1樓空間都給兒童，考量進出方便，小朋友也有專屬的室內跑道，還有全台首創「親子跳跳床」、「滑草場」、「室內親子扭扭車」、「足撞球場」，會邀學者針對幼兒體育設計平價的運動設施。

李昱叡說，2樓首座「室內200米環型跑道」能讓愛運動的市民，未來不用擔心晴雨，跑道環繞的空間會打造「壁球場」、「綜合球場」、「體適能中心」、還有一區特別的「運動傷害防護室」，整體空間規畫老少咸宜。

松竹、崇德是台中主要交通幹道，前市長林佳龍原本規畫「文教七」當作台中巨蛋預定地，但地方意見分歧，基層意見認為，若巨蛋落成在松竹、崇德路口，辦大型活動會恐一時無法紓解車潮、人潮，盧秀燕經過評估，決定把台中巨蛋才遷回前市長胡志強規畫的14期重劃區。

運動局說，原址「文教七」共4.6公頃將使用2.4公頃興建北屯國民運動中心，鄰近台鐵松竹站、捷運舊社站，交通便利，北屯區人口28萬餘人，占全市人口10％，是台中人口最多的行政區，「文教七」的地點是蛋黃區，對市民更便利。

李昱叡表示，以幼兒運動考量為主軸，因藍、綠民代及地方里長都反映，北屯近年新建社區多，年輕夫妻、幼兒人口增加，希望能有獨家特色。