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玩墨趣遊走犁頭店 退休國小主任書法個展開幕高朋滿座

2019-08-10 18:40聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市萬和宮麻文化館創意藝廊今天舉辦「玩墨趣—遊走犁頭店」石遠誠書法個展開幕茶會，去年從永隆國小主任退休的石遠誠，浸淫書法40多年，「玩墨趣—遊走犁頭店」用活潑創意的線條於紙上舞動，兼顧遊走南屯犁頭店的思古情懷，呈現玩墨趣的風味。

萬和宮董事長蕭清杰說，石遠誠書法造詣很高，兼俱草、行、隸、篆書等字體，頗多創意。今天石遠誠書法個展開幕茶會高朋滿座，足以證明石遠誠人脈廣闊及為人成功。今年適逢媽祖鎮廟335周年，今年10月10日至12日將舉辦慶祝活動，10月5日起推出「萬和美展歷屆評審委員聯展」的強檔，希望能夠吸引更多人潮參觀。

茶會現場高朋滿座，並且由二胡樂團演奏南都夜曲、天公落水、追夢人、梅花3弄、海海人生、小城故事等數首家喻戶曉的歌謠，動人心弦的旋律，引起不少共鳴。二胡樂團於民國100年9月20日成立，每週固定在永定里團練。 此次由音樂總監、台中市政府主任消保官康馨壬帶領6位團員許淑鳳、黃淑真、彭錦霖、林瑞成、楊慈聰、簡晉祥演出。

石遠誠說，學書法如同人生際遇，有苦有甘，有酸有辣，風景與體驗。有人把它當作修行，但他把它當作體驗。提按之間與呼吸之調息，也是養生的好方法，冀望大眾一起體驗美好的中華文化。

大里永隆國小退休校長蔡淑娟說，石遠誠是創校元老，人氣旺，義務指導師生學習書法，讓校園充滿著藝術文化氣息。

麻芛文化館開放時間：周休假日及農曆初一與15日，上午8點半至12點，下午一點半至5點。

萬和宮董事長蕭清杰（左）稱讚石遠誠（右）書法造詣很高，兼俱草、行、隸、篆書等字體...
萬和宮董事長蕭清杰（左）稱讚石遠誠（右）書法造詣很高，兼俱草、行、隸、篆書等字體，頗多創意。圖／萬和文教基金會提供
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