看過來！國產咖啡豆評鑑出爐了 阿里山大贏家

2019-08-10 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



有147件國產精品咖啡豆參加的「2019臺灣國產精品咖啡豆評鑑」，今天在彰化市農會完成決選，由阿里山鄒築園方政倫榮獲特等獎；郭亮志、阿里山鄒築園方政倫、香香久溢咖啡莊園、葉世遠等4名榮獲頭等獎，阿里山咖啡可說是大贏家。

至於金質將則有6家，分別是森悅高峰咖啡莊園-吳冠錡、葉世遠、森悅高峰咖啡莊園-吳振宏、郭亮志、羅力雄、優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園；銀質獎共9家，分別是藍雅雯(青葉咖啡莊園)、羅力雄、陳若芸、郭志豪-嵩岳咖啡莊園、優遊吧斯阿里山瑪翡咖啡莊園、阿里山黃麗姬、琥珀社咖啡莊園、劉文鎮、大阿里山精品咖啡生產合作社等。

今年評審團隊組成首次加入公部門推薦感官評審，評審團隊由2位技術評審及15位感官評審組成，其中4位感官評審由公部門推薦名單公開抽籤決定，透過公部門推薦邀請具有烘培、行銷或使用國產咖啡豆之經驗人員擔任感官評審；另外11位感官評審透過公開招募，並經由書面審查及杯測考核，從64位招募者中評選出11位擔任感官評審，評審陣容堅強，深具公信力。

彰化縣也推出八卦山咖啡參加角逐，但沒有入圍，縣長王惠美說，雖然在這次咖啡豆評鑑中，彰化縣沒有入圍得獎，但是，「雖敗猶榮」，在地咖啡農經過互相的技術交流，相信未來好要更好。

王惠美指出，雖然彰化縣的面積只有1百多公頃，但是如果能夠讓更多鄉親種植咖啡，絕對會比種植稻米的收益更多，期盼透過市農會及農業處的輔導，讓更多的鄉親能夠投入咖啡產業，期許未來能夠有更好品質的咖啡，也促進地方的經濟。

彰化市農會常務監事張瀚天表示，雖然八卦山的咖啡没有入圍，但是相信經過這次評鑑比賽能夠提升在地咖啡，讓農民能夠提升自己栽種的品質及烘培的技巧。