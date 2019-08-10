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紙風車跳過台中 洪慈庸協調爭取演出4場

2019-08-10 14:37中央社 台中10日電

原本這個週末要在台中市演出的紙風車劇團，因為不滿台中市政府的作為而宣布未來所有演出將跳過台中，立委洪慈庸今天受訪指出，她已邀請紙風車在年底前到台中市演出4場。

紙風車劇團取消原訂今明兩天在台中市的兩場公益演出，時代力量籍立法委員洪慈庸指出，日前紙風車宣布跳過台中演出，她的服務團隊接到許多爸爸、媽媽與小朋友的反映，希望紙風車繼續到台中演出。

洪慈庸表示，經她向紙風車爭取，第一階段協調確保未來不要跳過台中，年底前幾個月，已分別邀請紙風車到選區（潭子、大雅、神岡、后里）來演出，預計演出4場次。

對於紙風車執行長李永豐說「一生從不中立，全都倒向孩子。」讓剛為人母的洪慈庸相當感動，她認為，政治要讓孩子有更好的未來，讓孩子在社會有更好的資源與歡笑。自己相當重視孩子的藝文教育，每一年都會邀請紙風車來到選區演出，並找民間企業共同來支持。

9月底紙風車在神岡的演出，洪慈庸表示，她已前往神岡場的預定舉辦地點神岡國小拜訪校長，很高興受到校長歡迎，在地里長也支持，後續將陸續協調其他場次，相信學校立場都是希望爭取紙風車的演出。

洪慈庸強調，紙風車在319個鄉鎮縣都演出過，到每個地方都會由地方單位做協辦，希望在地里辦公室、區公所、學校、家長會等單位共同支持，讓小朋友都能獲得觀賞演出的機會。

4場次分別是9月28日神岡場（神岡國小）、10月26日后里場（場地確認中）、11月23日潭子場（場地確認中）、12月15日大雅場（場地確認中），洪慈庸說，原定場次被取消的家長，非常歡迎帶小朋友一起來看表演。

紙風車洪慈庸台中市
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