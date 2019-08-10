台中國際動漫博覽會 「忍術關卡」全球獨家展出

2019-08-10 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市新聞局主辦「2019台中國際動漫博覽會」開幕，今年最大亮點就是首次在日本以外展出的《火影忍者》第二代《BORUTO慕留人》特展，讓民眾不需跑到日本，就可體驗「第七班忍術特訓班」訓練關卡，滿足火影迷心願。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

台中市新聞局主辦「2019台中國際動漫博覽會」獨家邀請《火影忍者》第二代《BORUTO慕留人》首次到日本海外舉辦特展，即日起在文化部文化資產園區開展，今天一早就吸引許多動漫迷到場「朝聖」，搶先體驗全球獨家的忍術關卡，直呼過癮。

台中市長盧秀燕早上出席正式宣傳記者會，肯定新聞局團隊別有巧思，與知名策展人周育潤共同設計情境互動關卡，打破傳統靜態展覽的模式，邀請動漫迷踴躍參觀。

「2019台中國際動漫博覽會」即日起至8月26日在文化部文化資產園區，知名動漫團體「火星喵學院STARRY」帶來熱力四射的動漫歌曲，為活動揭開序幕，動漫迷們一早就衝到現場，一睹心中嚮往的動漫角色。

盧秀燕說，今年動漫國際博覽會邁入第3年，好的政策會加以延續，並做得更好，還「爆料」新聞局長吳皇昇自己就是動漫迷，因此今年動漫展不同以往，將市府許多政策融合動漫元素加以宣傳，同時邀請知名策展人布展，打破傳統靜態展覽，有很多情境式互動裝置，充滿創意巧思，許多小朋友都相當期待。

今年博覽會特別設置豐富多元的冒險關卡，民眾闖關成功就有機會獲得雙人日本來回機票，親自到日本體驗動漫狂潮。

新聞局長吳皇昇指出，今年台中國際動漫博覽會以「冒險的入口」為主題，打破常見的出版社與漫畫產業品牌(IP)的界線，透過整體策展方式，規畫情境式互動展區，且展出陣容龐大，包括國內外16組優秀的動漫作品。

其中最大亮點就是首次在日本以外展出的《火影忍者》第二代《BORUTO慕留人》特展，讓民眾不需跑到日本，就可體驗「第七班忍術特訓班」訓練關卡，滿足火影迷心願。

此外，除了耳熟能詳的「飆速宅男」、「貝貝生活日記」及「湯瑪與朋友們」等知名國際漫畫產業品牌，今年也特別邀請文化部金漫獎歷屆得獎與入圍優秀作品展出，包括今年首次參加美國規模最大動漫展「聖地牙哥國際動漫展」的「冥戰錄」及「大仙術士－李白」、以「摺紙戰士」打開知名度的周顯宗創作的另一個作品「異形貼紙」、金漫獎常勝軍的「有何不可」等，皆可在本次展覽一次看到，讓台灣的漫畫可以被民眾進一步認識。

新聞局表示，動漫國際博覽會今日起至8月26日展出，除了好玩、好拍、好看的展覽外，周末假日還有多場精采活動，包含國際講座、DIY手作體驗、動漫電影院、動漫音樂會、動漫市集等，還有大小朋友最喜愛的動漫小火車，提供小朋友免費搭乘。