利奇馬颱風遠離 中部東勢、和平仍要注意落石

2019-08-10 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



利奇馬颱風在台中市山區出現間歇性雨勢，和平區清晨降下間歇性雨勢，雪山路36公里發生電線桿橫倒，新社區福興里福民道路也傳出大片路樹倒塌，都未傷及人車。

東勢分局表示，昨晚21時點多時，派出所所長陳奕文、警員徐承義執行巡邏勤務，行經東勢區中嵙里東崎路三段192巷口轉彎處，發現落石掉落路面影響來往車輛通行。

員警立即於現場設置警示交通錐，提醒行經車輛減速慢行，同時也通報東勢清潔隊，進行後續落石清除。另外，昨晚22點40分左右，東勢所又接獲民眾報案，在東勢區豐勢路中油加油站旁有路面坍塌情形，東勢所員警獲報後立即趕赴現場，在路面坍塌處設立交通錐及管制人車通行，並立即通報災害防治中心進行後續處理。

新社區，福中派出所警員張咸生執行巡邏勤務時，行經新社區中和里中95-1線中興堆肥場前，發現巨石掉落路中央，為避免來往車輛未注意巨石而發生危險，福中所員警立即於現場設置警示交通錐並管制人車，同時也通報新社區公所，立即派遣怪手將巨石清除，恢復交通順暢。

另外，台中石岡壩8月9日一早開啟水門調節洩洪，自來水公司表示，原水濁度與平時差不多，大台中地區供水無虞。

和平警分局雪山派出所則是在清晨5點多獲報，通往大雪山森林遊樂區的雪山路36公里，有電線桿折斷、橫跨路面，所長王星國率員前往處置，立即擺設交通錐管制，並聯繫台電及林務局派員到場排除