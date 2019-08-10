影／台中落石、樹倒、淹水、停電都來 警消立即排除

2019-08-10 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



強颱利奇馬遠離，昨晚台中市雷雨交加。中市消防局指出，今晨梨山地區一度停電，稍後恢復供電；清晨東區發生住宅火警，火勢迅速撲滅，一家六口在消防員引導下脫困，沒有受傷；台中市警局表示，昨晚到今晨，山區有零星落石，市區有路樹倒塌；西屯區台74線東向地下道路段淹水，警方到場拉起封鎖線，沒有車輛受困，水勢稍早已消退，恢復通行。

昨晚受強颱利奇馬外圍環流影響，台中市深夜風強雨驟、雷雨交加，台中市警察局勤指中心指出，昨晚9點到0點風雨最劇烈，陸續接獲西屯區台74線東向地下道、東勢區新盛街516巷，與神岡區大富路涵洞內積水，水勢最高到小腿肚，警方立即拉起封鎖線，無車輛受困，稍早水勢消退，已恢復通行。

台中市東勢、新社與和平山區則出現落石，市警局勤指表示，和平區台八線24.5K處落石，一度造成道路交通阻斷，相關單位漏夜趕工，已移除巨石。

東勢區中嵙里東崎路三段192巷口轉彎處有落石、東勢區豐勢路中油加油站旁路面坍塌、新社區中和里中95-1線中興堆肥場前有巨石掉落路中央，警方在落石與坍塌處設立交通錐並管制人車通，通知相關單位到場後已排除、恢復通行。

另，台中市區強風造成南屯區向上路五段、潭子區74下交流道福貴路、北屯區建和路與太原路口、大雅區雅潭路等處路樹倒塌，警方到場警戒，交由相關單位移除路樹，恢復通行。

台中市消防局表示，今晨5點多東區振興路一棟住宅發生火警，屋主阿公、阿嬤自行走出避難，睡在3樓的夫妻與2名男童，在消防員引導下從隔壁2樓陽台脫困，所幸一家6口沒有受傷，火勢也於半小時內撲滅。