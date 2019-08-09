尋找少年助英台 陳秀寶備戰開跑

2019-08-09 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣第一選區民進黨立委參選人陳秀寳進入備戰狀態，今天舉行「尋找少年助英台」記者會，在彰化縣前縣長魏明谷、彰化縣黨部主委邱建富、前立委陳進丁等人站台下，號召年輕世代相挺，和她與總統蔡英文一起打贏2020總統立委選戰。

魏明谷擔任其總統立委聯合競選主委，魏明谷說，從香港的反送中事件可以看出中國的一國兩制是不被信任，香港年輕人也走上街頭表達訴求，政治從來不是少數人的事情，而需要更多人參與才能真正推動進步，香港因為沒有民主選舉，年輕人只好選擇站出來以行動發聲，而台灣具備完整的民主機制，年輕人更應該正視參與民主制度的自由，希望年輕世代透過參與瞭解候選人的政見、國家的發展，為自己選擇屬於年輕人的未來。

陳秀寳說，大家常在討論鐵票問題，但她認為是誰的鐵票並不重要，重要的是誰才能真正守護台灣價值，尤其許多新的政治課題，如產業轉型、環境正義、資源分配、國際接軌等，都需要更多優秀的年輕人一起來關心，而深化民主守護台灣更是所有人的責任，相較其他陣營，小英總統守護台灣的決心與毅力，是我們敬佩且願意跟隨的，所以希望能號召更多年輕朋友加入，改變自己也改變台灣的未來。

邱建富說，這場選戰相當艱難，黨內整合勢在必行，目前彰化縣黨部已經完成黨公職的整合，六鄉鎮主任也準備就位，這個選區以往都是選出優秀的女性來擔任立委，希望所以支持者也能夠支持女性出頭天，讓蔡英文總統及陳秀寳立委能雙雙勝選為大家服務。