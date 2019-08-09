親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

尋找少年助英台 陳秀寶備戰開跑

2019-08-09 22:58聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣第一選區民進黨立委參選人陳秀寳進入備戰狀態，今天舉行「尋找少年助英台」記者會，在彰化縣前縣長魏明谷、彰化縣黨部主委邱建富、前立委陳進丁等人站台下，號召年輕世代相挺，和她與總統蔡英文一起打贏2020總統立委選戰。

魏明谷擔任其總統立委聯合競選主委，魏明谷說，從香港的反送中事件可以看出中國的一國兩制是不被信任，香港年輕人也走上街頭表達訴求，政治從來不是少數人的事情，而需要更多人參與才能真正推動進步，香港因為沒有民主選舉，年輕人只好選擇站出來以行動發聲，而台灣具備完整的民主機制，年輕人更應該正視參與民主制度的自由，希望年輕世代透過參與瞭解候選人的政見、國家的發展，為自己選擇屬於年輕人的未來。

陳秀寳說，大家常在討論鐵票問題，但她認為是誰的鐵票並不重要，重要的是誰才能真正守護台灣價值，尤其許多新的政治課題，如產業轉型、環境正義、資源分配、國際接軌等，都需要更多優秀的年輕人一起來關心，而深化民主守護台灣更是所有人的責任，相較其他陣營，小英總統守護台灣的決心與毅力，是我們敬佩且願意跟隨的，所以希望能號召更多年輕朋友加入，改變自己也改變台灣的未來。

邱建富說，這場選戰相當艱難，黨內整合勢在必行，目前彰化縣黨部已經完成黨公職的整合，六鄉鎮主任也準備就位，這個選區以往都是選出優秀的女性來擔任立委，希望所以支持者也能夠支持女性出頭天，讓蔡英文總統及陳秀寳立委能雙雙勝選為大家服務。

陳秀寶是前立委陳進丁之女，此次將挑戰國民黨現任立委柯呈枋，將是一場硬仗，今天來自六鄉鎮的50多名幹部，包含議員、鄉鎮長、代表、黨部執評委及各區主任到場參與選務會議，會中決議將擴大招募青年朋友返鄉助選。

彰化縣第一選區民進黨立委參選人陳秀寶今天舉行「尋找少年助英台」記者會，在前彰化縣...
彰化縣第一選區民進黨立委參選人陳秀寶今天舉行「尋找少年助英台」記者會，在前彰化縣長魏明谷、彰化縣黨部主委邱建富、前立委陳進丁等人站台下，號召年輕世代相挺，和她與總統蔡英文一起打贏2020總統立委選戰。圖／陳秀寶競選團隊提供
分享
彰化縣第一選區民進黨立委參選人陳秀寶(右二)今天舉行「尋找少年助英台」記者會，在...
彰化縣第一選區民進黨立委參選人陳秀寶(右二)今天舉行「尋找少年助英台」記者會，在前彰化縣長魏明谷、彰化縣黨部主委邱建富、前立委陳進丁等人站台下，號召年輕世代相挺，和她與總統蔡英文一起打贏2020總統立委選戰。圖／陳秀寶競選團隊提供
分享

香港魏明谷
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52

彰化敬老禮金沒了？王惠美：只是排富 不要債留子孫

2019-08-09 20:22

影／抽水機來也沒用？台中居民憂大雨淹水自力救濟

2019-08-09 16:13

自行車友注意！日月潭Come!Bikeday開放報名了

2019-08-09 15:50

山海環線蓋與不蓋？藍議員：台中自付一半以上沒道理

2019-08-09 15:25

從聖誕節到元宵節 台中辦史上最長元宵燈會

2019-08-09 14:01

台中市府公庫支票未蓋印鑑 議員批「是芭樂票？」

2019-08-09 11:28

垃圾無法全消化…汲取石岡經驗 台中迫在眉睫

2019-08-09 00:05

議員爭吵中達共識 「台中入校辦活動應訂收費標準」

2019-08-08 23:32

竹山天梯吊橋 封園到今年底

2019-08-08 23:25

水環境金蘋果、爛蘋果 台灣河溪網評選

2019-08-08 23:25

台中南勢溪踏石底部淘空 人一踩上就搖晃

2019-08-08 23:21

垃圾費隨袋徵收 環團催台中全面實施

2019-08-08 23:19

遭控圖利廠商？「大學姐」林筱淇：不實指控

2019-08-08 22:22

立委台中1選區等嘸人？國民黨：張顯耀已走基層拜訪

2019-08-08 19:02

淹怕了！抽水機不來 台中居民自力救濟防颱

2019-08-08 18:00

韓國瑜周日南投寺廟之旅 會同神力女超人造勢

2019-08-08 17:39

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

影／嘉縣去年完工防汛道路坍方 一夕垮掉50公尺

2019-08-09 10:30

小林村國賠案裁判費 韓國瑜婉謝捐助要個人負責解決

2019-08-09 18:20

超驚險！桃園山區停電 台電人員冒險挺進坍方地區搶修

2019-08-09 10:29

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

垃圾車還是會來！北市按平日情形收運垃圾

2019-08-09 11:28

超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52

美容老師棄教當農民！她種九層塔創造百萬商機

2019-08-09 12:14

賺颱風財 新竹地區百貨湧人潮

2019-08-09 16:13

影／睽違2年 石門水庫溢洪道「洩洪」聲勢磅礡

2019-08-09 18:47

新北市環保局宣布：下午起恢復收運垃圾

2019-08-09 12:27

最受歡迎法拍物 iPhone手機1元起標

2019-08-09 11:30

台中天津曬衣節今登場 交通路線、停車看這裡！

2019-08-09 11:05

基進黨月餅藏字條 潘恒旭：用心可惜爆錯料

2019-08-09 16:32

新北環保局查獲業者偷排廢氣 勒令停工並限期改善

2019-08-09 14:03

清潔隊員掃街遭撞顱內出血 花蓮市長前往探視

2019-08-09 18:28

屏東武德殿演武場展新貌 重現「唐破風」氣勢十足

2019-08-09 07:32

桃市八德區高城地下道積水封閉 零星電線桿冒煙、燒焦

2019-08-09 09:44

彰化敬老禮金沒了？王惠美：只是排富 不要債留子孫

2019-08-09 20:22

影／才花8700萬元整修 花蓮棒球場頂棚昨漏水

2019-08-09 14:21

垃圾無法全消化…汲取石岡經驗 台中迫在眉睫

2019-08-09 00:05

自行車友注意！日月潭Come!Bikeday開放報名了

2019-08-09 15:50

呼應韓國瑜送愛小林村 林國慶直播義賣捐168萬

2019-08-09 15:34

2020台灣燈會在台中 經費藍綠吵翻天

2019-08-09 16:30

台中市府公庫支票未蓋印鑑 議員批「是芭樂票？」

2019-08-09 11:28

竹市代處理垃圾漲價 竹縣1年費用將增1800萬

2019-08-08 23:32

北市估恐流失50萬陸客 套裝行程吸引國外客

2019-08-09 00:00

利奇馬來襲 桃園上千戶停電 市長出訪、副市長坐鎮

2019-08-09 12:03

影／抽水機來也沒用？台中居民憂大雨淹水自力救濟

2019-08-09 16:13

影／先後造訪吾拉魯茲 蔡、馬咖啡喜好度大不同

2019-08-09 18:44

山海環線蓋與不蓋？藍議員：台中自付一半以上沒道理

2019-08-09 15:25

新北鐵腕清除五股垃圾山 颱風天照拆違建

2019-08-09 00:15

「如果我意外獲得200萬」 他用3點提醒年輕人金錢觀

2019-08-09 20:18

保證金支票跳票 中市府：新手承辦對業務不熟悉

2019-08-09 14:24

利奇馬颱風北偏風雨小 民眾照常逛百貨看電影

2019-08-09 14:13

從聖誕節到元宵節 台中辦史上最長元宵燈會

2019-08-09 14:01

苗21線南庄鄉東河村路段 路基坍塌數十公尺

2019-08-09 21:50

君鴻酒店失業員工陳情 高市：速開調解會

2019-08-09 12:45

議員爭吵中達共識 「台中入校辦活動應訂收費標準」

2019-08-08 23:32

影／老戲院換心臟！百萬投影機引領大林鎮風華再現

2019-08-09 07:31

冷氣冰箱舊換新補助 竹市加碼1300萬

2019-08-08 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top