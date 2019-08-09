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彰化敬老禮金沒了？王惠美；只是排富 不要債留子孫

2019-08-09 20:22聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣重陽敬老禮金今年調整為排富，但外界仍有反彈聲音，彰化縣長王惠美表示，重陽敬老禮金並非全沒了，而是做適當調整，省下的5億元經費才能再投入照顧更多弱勢族群、做校園硬體建設等。

彰化縣議員凃淑媚、曹嘉豪、林庚壬、陳玉姬今天下午拜會王惠美表示，外界對重陽敬老禮金仍有許多誤解，甚至外傳重陽禮金都沒了，縣府實應好好宣傳重陽禮金的調整方式，以免引發更多民怨。

王惠美表示，實施排富方案後的369重陽敬老禮金政策，針對滿65歲長者每人仍發放1000元，100歲人瑞每人1萬元，弱勢低收入戶及中低收入戶長者還是維持滿65歲每人3000元、滿80歲6000元、滿90歲9000元。

369重陽敬老金原編列7.42億元，經過排富方案調整後降至2.42億元，省下將近5億元的經費，會挹注在「中低收入戶老人生活津貼補助」、「兒少生活及醫療補助」、「特殊境遇家庭扶助」、「身心障礙者生活補助」、「購置疫苗」、「教育投資」、「防洪排水」及購置救災用的「雲梯車」上。

王惠美說，其實去年編列今年預算時，彰化縣法定社會福利（包括中低收入戶長者生活津貼補助、兒少生活及醫療補助、特殊境遇家庭扶助、身心障礙者生活補助）就已短編1.9億元，這些都是弱勢族群的救命錢，調整過369重陽敬老金，無非是希望降低369重陽敬老金所造成的排擠效應，減少無謂的舉債，優先照顧弱勢的民眾，再進而全面照顧縣內長者。

而縣內有215所學校，今年只編列5千萬元的建設經費，嚴重不足，王惠美說，許多學校面臨校舍老舊問題，孩子們的教育環境應該是我們更優先重視的議題，還有鄉親很關心的道路及排水部分，小型工程全年也只編列了5千萬元經費，也都嚴重不足，都將會利用369重陽敬老金省下來的5億元來處理。

王惠美說，可以用發錢的福利政策討好選民、對選票有幫助，為什麼她不願意去做？正因為她深刻體認到彰化縣的縣庫不充裕，所以更需要將錢花在刀口上，她希望長輩們能體諒，縣府在做開源節流，也是在避免將債務留給我們心愛的下一代。

彰化縣議員凃淑媚、曹嘉豪、林庚壬等今天下午拜會彰化縣長王惠美，反映外界對重陽敬老...
彰化縣議員凃淑媚、曹嘉豪、林庚壬等今天下午拜會彰化縣長王惠美，反映外界對重陽敬老禮金仍有許多誤解，甚至外傳重陽禮金都沒了，縣府實應好好宣傳重陽禮金的調整方式，以免引發更多民怨。圖／彰化縣政府提供
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王惠美重陽敬老金
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