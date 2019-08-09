超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣花壇鄉全拓工業打造幸福企業，最基層的作業員都能有5萬元薪資，千萬超跑開放給員工開，休息時咖啡、現打果汁喝免驚，董事長吳崇讓說，員工成就他，他也希望把員工當家人一樣照顧。

「我很討厭企業老闆只把員工當搖錢樹」吳崇讓說，當他最困難的時候，在員工相挺下，他活過來了，能有今天是和員工共同努力來的，員工就是他的兄弟姐妹，照顧員工才能被稱為企業家。

吳崇讓是全興集團創辦人吳聰其的小兒子，他說，早期父親就給他觀念要善待員工，工資一定要比業界更好，才能留得住員工的心，在父親去世，面臨家族經營權爭奪戰後，他有過一段艱困的奮鬥過程，更體會到員工相挺的重要性，所以他給薪資的標準早就遠遠超越父親的標準。

全拓工業專門接歐美保時捷、BMW、藍寶堅尼、法拉利等高級房車、超跑車廠油封代工，吳崇讓說，要接到德國車廠的訂單是非常不容易的，標準非常高，他希望員工也能自發性的對品質有要求，所以廠內有6輛數千萬的超跑提供給員工開，不僅是一種員工福利，也要拓展員工眼界和自我要求。

全拓工業員工平均薪資6萬7000元，每年辦國外旅遊，員工餐廳燈光美氣氛佳，廚師精心調配滷豬腳、百合炒時鮮、四神湯等多元菜色變化，飯後還有各種口味冰淇淋，休息時再來杯研磨卡布其諾咖啡。