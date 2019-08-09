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超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣花壇鄉全拓工業打造幸福企業，最基層的作業員都能有5萬元薪資，千萬超跑開放給員工開，休息時咖啡、現打果汁喝免驚，董事長吳崇讓說，員工成就他，他也希望把員工當家人一樣照顧。

「我很討厭企業老闆只把員工當搖錢樹」吳崇讓說，當他最困難的時候，在員工相挺下，他活過來了，能有今天是和員工共同努力來的，員工就是他的兄弟姐妹，照顧員工才能被稱為企業家。

吳崇讓是全興集團創辦人吳聰其的小兒子，他說，早期父親就給他觀念要善待員工，工資一定要比業界更好，才能留得住員工的心，在父親去世，面臨家族經營權爭奪戰後，他有過一段艱困的奮鬥過程，更體會到員工相挺的重要性，所以他給薪資的標準早就遠遠超越父親的標準。

全拓工業專門接歐美保時捷、BMW、藍寶堅尼、法拉利等高級房車、超跑車廠油封代工，吳崇讓說，要接到德國車廠的訂單是非常不容易的，標準非常高，他希望員工也能自發性的對品質有要求，所以廠內有6輛數千萬的超跑提供給員工開，不僅是一種員工福利，也要拓展員工眼界和自我要求。

全拓工業員工平均薪資6萬7000元，每年辦國外旅遊，員工餐廳燈光美氣氛佳，廚師精心調配滷豬腳、百合炒時鮮、四神湯等多元菜色變化，飯後還有各種口味冰淇淋，休息時再來杯研磨卡布其諾咖啡。

吳崇讓也鼓勵員工注重健康休閒，100多人的企業有羽球、桌球、有氧舞蹈、音樂等7個社團，他也和員工一起團練彈吉他，倡導有益身心健康的活動，原本是個員工流動率很高的汽車油封工業，提升職場環境和福利後，員工流動率大大降低，也穩定了生產線，更成為大家搶破頭要擠進去的幸福企業。

彰化縣花壇鄉全拓工業打造幸福企業，數基層作業員都能有5萬元薪資，公司還還提供場地...
彰化縣花壇鄉全拓工業打造幸福企業，數基層作業員都能有5萬元薪資，公司還還提供場地給員工組音樂社團，董事長吳崇讓（左一）和員工一起團練，倡導有益身心健康的休閒。記者林宛諭／攝影
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全拓工業福利好，各種飲料蜜茶、現打果汁、牛奶、咖啡用推車推出來，讓員工吃免驚。記...
全拓工業福利好，各種飲料蜜茶、現打果汁、牛奶、咖啡用推車推出來，讓員工吃免驚。記者林宛諭／攝影
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全拓工業福利好，研磨咖啡、各種飲料讓員工吃免驚。記者林宛諭／攝影
全拓工業福利好，研磨咖啡、各種飲料讓員工吃免驚。記者林宛諭／攝影
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全拓工業員工餐廳菜色豐富，照顧員工健康。記者林宛諭／攝影
全拓工業員工餐廳菜色豐富，照顧員工健康。記者林宛諭／攝影
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彰化縣花壇鄉全拓工業打造幸福企業，專門接歐美保時捷、BMW、藍寶堅尼等高級房車、...
彰化縣花壇鄉全拓工業打造幸福企業，專門接歐美保時捷、BMW、藍寶堅尼等高級房車、超跑車廠做油封代工，廠內多輛數千萬的超跑也提供給員工開。記者林宛諭／攝影
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