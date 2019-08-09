議員質疑台灣燈會預算墊付案 市府：將提供細目

2019-08-09 19:11 中央社 台中9日電



台中市政府舉辦2020台灣燈會向台中市議會申請墊付新台幣3.5億，市議員不滿指出，燈會預算先支出、後審查，企圖規避審查，市府表示，12日提供燈會細目給議會。

台中市議會今天進行「2020台灣燈會籌辦專案報告」，專案報告書指出，燈會初估經費約5億元，交通部補助經費1800萬元，市府向市議會申請墊付經費3.5億元。

民進黨籍市議員、市議會交通觀光委員會召集人張玉嬿批評，燈會是年初爭取、年中完成計畫，第二次臨時會追加預算就可編列，現以預算墊付案辦理，草率、便宜行事。

民進黨籍市議員江肇國、林德宇、黃守達、林祈烽表示，2020台灣燈會預算不循追加預算程序，要做墊付案，完全不提供細目讓議會審查，燈會經費先支用、後審查，錢都花完了，議員如何審核、監督。

民進黨籍市議員張耀中說，交通局並未提出燈會交通疏運接駁內容，中央要如何審查後續的經費補助，「沒有寫作業交報告，還要拿獎學金」。

國民黨籍市議員陳政顯、李中表示，台灣燈會中央只補助經費1800萬，目前只到位600萬，乾脆直接把台灣燈會交給中央舉辦，市府只要辦好台中燈會就好了，把文心森林公園承租給中央，市府收租金，還不用背舉辦燈會的成敗。

台中市觀旅局長林筱淇表示，市府已成立燈會籌備小組，尋求民間認養燈區等方式，將燈會辦好。12日提供燈會細目給議會。

主計處長蔣建中表示，在年度預算進行中，中央政府有補助，可以追加或墊付來處理，台灣燈會補助會議紀錄市府在7月24日收到，墊付案沒有金額限制，也都需要送議會和各委員會審議。