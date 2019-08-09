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彰化幸福企業甄選 打造友善職場

2019-08-09 18:15聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣府舉辦「幸福企業甄選」，由資方、勞方、學界及政府部門評選出34家1至5顆星的幸福企業表揚，分享交流經驗，彰化縣長王惠美說，希望能促進企業打造更友善的職場環境，才能留住人才在彰化在地就業。

彰化縣長王惠美今天主持「活力彰化幸福企業甄選」啟動記者會，彰化縣產業總工會理事長董文雅、彰化縣職業總工會理事長許川林、彰化縣職業工會總工會理事長余秀美、立法委員柯呈枋等人與會。

王惠美表示，勞工是公司的寶，為了鼓勵企業重視員工福利與薪資，營造安全、幸福的勞動環境，舉辦幸福企業甄選，期望更多企業能向獲獎企業學習，創造友善的職場環境，讓每位員工都能幸福工作，與企業共同成長。

幸福企業5項巷評選指標包括「工作環境與身心健康指標」、「待遇與職涯發展指標」、「福利與獎勵指標」、「友善職場與家庭照顧指標」及「特色」，王惠美說，

獲獎的企業除了頒發「幸福推手獎」，並將舉辦幸福企業就業論壇，協助企業製作宣傳影片，達到行銷彰化、吸引民眾返鄉就業。

董文雅表示，評選幸福企業是希望勞工能對企業有信心，也能帶動企業形象，帶動企業成長與經濟。

全拓工業董事長吳崇讓也分享曾獲選為4顆星幸福企業的經驗，要讓員工有「

錢多事少離家近」的幸福感，營造幸福環境，讓員工來上班像是要去上學那樣的期特，且公司也很重視環保，善盡企業的社會責任。

凡依法設立一年以上公司或工廠，且登記或營業所在地為彰化縣，員工有20人以上就可報名參加徵選，即日起至9月16日受理報名，相關資訊可洽「活力彰化職場好幸福」網頁（http://saasc.lhsaas.net/happy/），彰化縣政府勞工處網站（http://labor.chcg.gov.tw）

彰化縣政府舉辦「活力彰化職場好幸福-幸福企業甄選」，並進行分享交流，希望未來促進...
彰化縣政府舉辦「活力彰化職場好幸福-幸福企業甄選」，並進行分享交流，希望未來促進企業打造更友善的職場環境。記者林宛諭／攝影
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王惠美職場
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