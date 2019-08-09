中市烏日稻米競賽 農民林凡閔蟬聯冠軍

2019-08-09 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市烏日區稻米品質競賽今天登場，主辦單位烏日區農會以今年的一期稻經過田間檢查初審後，今天篩選出11名稻農進入決賽，並邀請農糧署、台中區農業改良場、台中市政府農業局、中興大學等稻米專家評審參賽稻米的外觀、口味、氣味、黏度與硬度，農民林凡閔以精瑩剔透、香甜Q彈的高品質的台南16號蟬聯冠軍，將代表烏日區參加台灣稻米達人冠軍賽選拔。

種田13年的林凡閔表示，他種田重視田間的管理、水質、土壤、施肥， 104年拿下烏日區稻米品質競賽冠軍，前年改種素有「台南越光米」稱號的台南16號，經過改善，去年奪冠，今年蟬聯冠軍。

烏日區農會理事長魏周森表示，台中市烏日位處烏溪流域，土質特殊、水質沒有汙染，烏日的稻米一直是優質米，在農委會輔導下持續辦理「烏日區稻米品質競賽」活動，鼓勵農民生產高品質稻米，並宣導大眾對稻米品質分級觀念。

烏日區過去約有2千多公頃的農田，但隨著種田人口下降，目前約有5百公頃的農田，跟農會有契作有10公頃。

烏日區農會參加全國性稻米競賽已相當多年，104年增加試吃的部份，不但比外觀，更要比口感。