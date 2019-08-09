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中市補助柴油車汰換 年減碳排量11多萬噸

2019-08-09 16:26聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市府積極推動空汙減量，106年起加強柴油車汰舊補助，並針對柴油車進出頻繁的台中港區實施路邊攔查，督促高汙染車輛加速汰除。環保局指出，目前補助申請案累計達2778件，促使港區四、五期新車在兩年內提升9%，推估PM2.5每年削減82.1公噸，減少11萬7276噸碳排量，降低移動汙染排放。

環保局表示，台中港區是大型柴油車行駛最頻繁的地區，市府透過「自動化門哨系統」，可清楚掌握進出港區車輛數與車型。統計港區目前每年約有2萬輛大型柴油車，進出車次高達170萬輛次。

為加速淘汰老舊大型柴油車，市府106年起實施「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，至今補助申請案累計達2778件，補助金額達6億1514萬元。同時，環保局也加強路邊攔查烏賊車，促使港區四、五期新車比例，由106年46%上升至55%，推估PM2.5每年削減82.1公噸，減少11萬7276噸碳排放量。

環保局指出，今年5月22日起，除原本單純淘汰補助方案外，更新增汰舊換新及過戶換新補助方案，補助對象擴大至1至3期大型柴油車，補助時間展延至111年12月31日止，估計全市約有1萬3000輛1至3期大型柴油車受惠，提醒車主最晚於111年12月10日前提出申請，加速汰除高汙染車輛。

中市府環保局加強柴油車攔檢稽查。圖／台中市政府提供
中市府環保局加強柴油車攔檢稽查。圖／台中市政府提供
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柴油車PM2.5碳排放
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