中市補助柴油車汰換 年減碳排量11多萬噸

2019-08-09 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市府積極推動空汙減量，106年起加強柴油車汰舊補助，並針對柴油車進出頻繁的台中港區實施路邊攔查，督促高汙染車輛加速汰除。環保局指出，目前補助申請案累計達2778件，促使港區四、五期新車在兩年內提升9%，推估PM2.5每年削減82.1公噸，減少11萬7276噸碳排量，降低移動汙染排放。

環保局表示，台中港區是大型柴油車行駛最頻繁的地區，市府透過「自動化門哨系統」，可清楚掌握進出港區車輛數與車型。統計港區目前每年約有2萬輛大型柴油車，進出車次高達170萬輛次。

為加速淘汰老舊大型柴油車，市府106年起實施「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，至今補助申請案累計達2778件，補助金額達6億1514萬元。同時，環保局也加強路邊攔查烏賊車，促使港區四、五期新車比例，由106年46%上升至55%，推估PM2.5每年削減82.1公噸，減少11萬7276噸碳排放量。