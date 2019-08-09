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影／抽水機來也沒用？台中居民憂大雨淹水自力救濟

2019-08-09 16:13聯合報 記者趙容萱╱即時報導

強颱利奇馬來襲，台中市烏日樹王埤宜城橋上游居民認為當地遇大雨淹水，肇因於宜城橋水道變窄轉彎又遇橋墩阻礙，造成下游五張犁抽水站形成虛設，爭取抽移動式大型抽水機被打回票。居民林維卿今天說，水利局以當地不是低窪區，抽水機來也沒用，但當地淹水問題還是沒解決，難道就放任不管？氣象預報近日會有大雨、豪大雨機會，他只能自力救濟堆砂包、擋水閘門等做好防淹措施。

台中市政府水利局說明，水利局委託顧問公司針對宜城橋橋下橋墩進行通洪斷面檢算及水理計算，每秒流量大於30立方公尺，不影響排水。抽水機預布主要是用於低窪封閉區域，將積淹水抽除至其他排水內，但宜城橋周邊不是低窪封閉型淹水地區；此外，移動式抽水機抽排水量每秒0.3立方公尺，樹王埤10年重現期距為每秒流量30立方公尺，移動式抽水機對抽排積淹水沒有實質效益。

氣象局台中氣象站說明，受利奇馬颱風影響，西南風較強勁，今明兩天中部地區有大雨、豪雨發生機率，請留意氣象局的最新預報，山區應嚴防坍方、土石流，沿海地區容易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

居民林維卿說，氣象預報台中今明兩天可能會有豪雨、大雨，讓烏日樹王埤宜城橋上游居民都很憂心，此地遇大雨淹大水，樹王埤的水積流在宜城橋上游，下游的五張犁抽水站功能不彰，大水溢流到五光路、民宅店家，車輛、電器、物品來不及撤離，全都泡水損壞，損失慘重，今年5月20日雨大又急，他還來不及設置擋水閘門，大水就從五光路流進到住家淹水。

林姓營雜貨店老闆說，整條五光路的住戶都晚上聽到雨聲都夜不成眠，擔心樹王埤的水位暴漲，來不及搬物品，擔心到睡不著，還有住戶早早就把物品搬到鐵架的上層，居民都期盼市府協解決住戶逢大雨必淹的心頭大患。

強颱利奇馬來襲，台中市烏日樹王埤宜城橋上游居民林維卿爭取抽移動式大型抽水機被打回...
強颱利奇馬來襲，台中市烏日樹王埤宜城橋上游居民林維卿爭取抽移動式大型抽水機被打回票，自力救濟堆砂包、擋水閘門等做好防淹措施。記者趙容萱／攝影
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強颱利奇馬來襲，台中市烏日樹王埤宜城橋上游居民林維卿爭取抽移動式大型抽水機被打回...
強颱利奇馬來襲，台中市烏日樹王埤宜城橋上游居民林維卿爭取抽移動式大型抽水機被打回票，自力救濟堆砂包、擋水閘門等做好防淹措施。記者趙容萱／攝影
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強颱利奇馬來襲，台中市烏日樹王埤宜城橋上游居民林維卿爭取抽移動式大型抽水機被打回...
強颱利奇馬來襲，台中市烏日樹王埤宜城橋上游居民林維卿爭取抽移動式大型抽水機被打回票，自力救濟堆砂包、擋水閘門等做好防淹措施。記者趙容萱／攝影
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淹水預報氣象局
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