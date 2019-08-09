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自行車友注意！日月潭Come!Bikeday開放報名了

2019-08-09 15:50聯合報 記者黑中亮╱即時報導

日月潭環湖公路曾獲得CNNgo票選為全球十大最美自行車道外，也是亞洲地區唯一入選的景點，2017年更獲得旅遊搜尋網站Skyscanner為世界八大最美單車路線之一。

日月潭管理處表示，為打造運動旅遊景點，吸引更多國際觀光客到訪，今年10月4日起至11月9日止，凡外籍遊客至日月潭捷安特、美利達愛騎自行車中興店、松錳租車、日月潭中心單車驛站或向山租車休閒廣場租借腳踏車，可享2小時免費騎乘好康優惠（限特定車款），11月3日的壓軸運動賽事「2019臺灣自行車節-日月潭Come! Bikeday」，即日起開放報名，名額有限。

日管處並說，日月潭Come! Bikeday一直是日月潭最重要、詢問度也最高的活動，路線包含有「30公里環潭挑戰遊」、「10公里自行車道逍遙遊」以及「push bike兒童滑步車」，經典不敗的環潭路線可飽覽日月潭湖光山色，不但適合喜歡自我挑戰的參賽者報名，更適合以悠閒、漫遊騎乘方式遊覽最美日月潭。

運動迷指出，來日月潭騎自行車兼具豐富自然生態及人文特色，稍具挑戰的是上坡路段自九龍口往文武廟方向，更能呼朋引伴在享有全球十大最美自行車道美譽的日月潭自行車道騎行，並且在水社壩、永結同心橋等知名景點拍張照，為自己跟親朋好友留下最美的回憶。

此外，詢問度超高的「Push Bike兒童滑步車」，今年開放500個名額給小小朋友參加，適合家長帶著孩童到戶外體驗活動，增進親子關係，主辦單位表示，還未開放報名，電話就接不完。

日月潭環湖公路曾獲得CNNGO票選為全球十大最美自行車道，自行車活動非常受到運動...
日月潭環湖公路曾獲得CNNGO票選為全球十大最美自行車道，自行車活動非常受到運動迷的歡迎。圖／日管處提供
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日月潭環湖公路曾獲得CNNGO票選為全球十大最美自行車道，自行車活動非常受到運動...
日月潭環湖公路曾獲得CNNGO票選為全球十大最美自行車道，自行車活動非常受到運動迷的歡迎。圖／日管處提供
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日月潭環湖公路曾獲得CNNGO票選為全球十大最美自行車道，自行車活動非常受到運動...
日月潭環湖公路曾獲得CNNGO票選為全球十大最美自行車道，自行車活動非常受到運動迷的歡迎。圖／日管處提供
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日月潭自行車單車
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