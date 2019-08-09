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找回台東醫院光榮 新院長重振精神科和洗腎

2019-08-09 14:35中央社 台東縣9日電

衛福部台東醫院新任代理院長樊聖，宣示強化醫療，首先恢復精神科24小時急診及擴增洗腎病床。他發公開信勉勵員工，一起找回過去的光榮。

樊聖是血液腫瘤專科醫師，他今天召開記者會宣示強化醫療，找回醫院過去的光榮。他表示，首先重振過去最輝煌的精神科，以前精神科在台東是權威，24小時急診，病房數最多，唯一全天候精神科照護責任醫院。但這幾年因醫生不夠，精神科門診量減少，同時關閉24小時急診。

7月22日到任的樊聖說，經多方協調，彰化醫院精神科主任梁孫源將率領5名醫師及玉里、草屯療養院各1名醫師輪流進駐台東醫院，並宣布「即日起恢復24小時精神科急診」，接著申請恢復台東精神科指定醫院。

另外，恢復血液透析（洗腎）醫療，成功分院的洗腎床數要從10床擴大為25床，接著是醫院的洗腎規模也要擴大。

他就任後就盤點醫療人力，發現不少醫師缺口，立即尋求西部醫院支援，彰化醫院、桃園醫院等支援內科（胸腔內科、腸胃內科、心臟內科）、外科（泌尿科、骨科、神經外科）；台中醫院、豐原醫院、新北市雙和醫院則支援復健及腎臟內科醫師。

樊聖宣示，將全力「強化醫療腳步，找回光榮歷史」。他同時發給員工公開信，希望員工跟著他一起踏出去，日後可以驕傲的對別人說「我台東醫院員工，我驕傲。」

樊聖說，他太太出生於台東醫院，很早就對台東醫院懷著一絲神秘的情愫，很高興有機會帶著太太回到她的出生地服務，他帶著信心前來挑戰，踏出改革之路，就不會再回頭，請鄉親們把醫院當成社區的好鄰居，跳脫刻板印象，給醫院一個服務鄉親的機會。

已有122年歷史的台東醫院，走過省立醫院、署東醫院的輝煌時期，也是台東重要的醫療資源。不過從民國96年爆發詐領健保和收取上億元回扣案後，最近又有女職員指醫院高層涉誹聞，導致院長離職，衛福部商請彰化醫院副院長樊聖代理台東醫院院長。

台東醫師洗腎
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