親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

颱風假多放了！柯P：拜媽祖有保佑 風雨不大不能怪我

母配「2副眼鏡花10萬」女兒氣炸 網友專業拆解玄機

外籍客玩日月潭 限定期間租單車2小時免費

2019-08-09 12:45中央社 南投縣9日電

日月潭風管處11月3日舉辦「日月潭Come!Bikeday」自行車活動，今天宣布受理報名，而今年為助未準備單車的外籍遊客也能參與，10月4日到11月9日在指定店家租單車享2小時免費。

今年日月潭最重要、詢問度最高，也是壓軸活動的「台灣自行車節-日月潭Come!Bikeday」未開放報名詢問度就很高，承辦單位電話接不完，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處正式宣布，即日起到9月30日受理報名，額滿提前截止，洽詢中華民國自行車騎士協會。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標今天說，活動11月3日在日月潭向山遊客中心集合出發，路線區分30公里環潭挑戰遊、10公里自行車道逍遙遊、兒童滑步車，尤其30公里挑戰遊更是環潭經典路線，可飽覽日月潭湖光山色，稍具挑戰的上坡路段從九龍口往文武廟，適合喜歡挑戰自我的騎士報名。

廖錫標表示，若想悠閒暢遊，選擇參加10公里自行車道逍遙遊，探索全球十大最美的日月潭自行車道，在水社壩、永結同心橋等知名景點拍照，留下最美回憶；兒童滑步車活動今年開放500個名額，非常適合家長帶孩童來體驗，訓練平衡感、增進親子關係。

廖錫標提到，為讓未自行準備單車的外籍遊客也能暢遊日月潭，10月4日到11月9日，外籍遊客在日月潭捷安特、美利達愛騎自行車中興店、松錳租車、日月潭中心單車驛站、向山租車休閒廣場租借腳踏車，可享2小時免費騎乘，還可獲小禮物，限額3000名。

日月潭風管處表示，環潭騎乘一圈約30公里，沿途行經龍鳳宮月老廟、文武廟、玄奘寺、玄光寺四大廟，及松柏崙、大竹湖、水蛙頭、土亭仔、青龍山等步道景點，路線隨地勢起伏稍有挑戰性，歡迎喜愛騎車賞景遊客用雙輪探索最美麗的日月潭。

日月潭自行車單車
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

垃圾無法全消化…汲取石岡經驗 台中迫在眉睫

2019-08-09 00:05

議員爭吵中達共識 「台中入校辦活動應訂收費標準」

2019-08-08 23:32

竹山天梯吊橋 封園到今年底

2019-08-08 23:25

水環境金蘋果、爛蘋果 台灣河溪網評選

2019-08-08 23:25

台中南勢溪踏石底部淘空 人一踩上就搖晃

2019-08-08 23:21

垃圾費隨袋徵收 環團催台中全面實施

2019-08-08 23:19

遭控圖利廠商？「大學姐」林筱淇：不實指控

2019-08-08 22:22

立委台中1選區等嘸人？國民黨：張顯耀已走基層拜訪

2019-08-08 19:02

淹怕了！抽水機不來 台中居民自力救濟防颱

2019-08-08 18:00

韓國瑜周日南投寺廟之旅 會同神力女超人造勢

2019-08-08 17:39

竹山天梯聯外道路毀損 即日起封園整修

2019-08-08 16:23

紙風車風波延燒 綠議員：使用者付費

2019-08-08 16:04

彰化埔鹽排水護岸下陷 縣府緊急搶修

2019-08-08 16:03

影／台中梧棲浩天宮媽祖登玉山 信徒還帶國旗歡呼

2019-08-08 16:02

挨批拿政府錢紙風車提告 副執行長哭喊「我爆炸了」

2019-08-08 15:46

紙風車再燒 綠批外力介入 藍：盧上任已演過9場

2019-08-08 15:44

這一行爸爸特別多！台電親子日小朋友爬電桿體驗爸辛苦

2019-08-08 15:13

紙風車件延燒 台中藍綠議員互控

2019-08-08 15:10

紙風車事件 中市議員要求訂定明確場地租借規則

2019-08-08 14:56

登山注意！台中大坑1、3號步道崩塌暫封閉

2019-08-08 12:59

最好的父親節禮物！ 女兒捐醫院候診椅讓長輩感受孝心

2019-08-08 12:49

環團要求垃圾費隨袋徵收 中市府：評估配套措施再推動

2019-08-08 11:24

烏溪鳥嘴潭人工湖將動工 環團憂心下游民眾食飯著攪沙

2019-08-08 07:43

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

影／嘉縣去年完工防汛道路坍方 一夕垮掉50公尺

2019-08-09 10:30

最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助

2019-08-08 13:45

挨批拿政府錢紙風車提告 副執行長哭喊「我爆炸了」

2019-08-08 15:46

買月餅送陳致中遭質疑 潘恒旭：個人出錢推廣高雄廠商

2019-08-08 19:25

注意！新竹地區這些醫院明仍有看門診

2019-08-08 20:32

花蓮至山東航線驚傳被取消 縣府：深表遺憾

2019-08-08 16:46

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

超驚險！桃園山區停電 台電人員冒險挺進坍方地區搶修

2019-08-09 10:29

高雄鳳山美髮師染登革熱 3度就醫、發病6天才被通報

2019-08-08 19:48

紙風車再燒 綠批外力介入 藍：盧上任已演過9場

2019-08-08 15:44

走過生死關頭的行政院顧問吳錦銘 父親節尤感親情無價

2019-08-08 23:09

台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元

2019-08-08 15:02

遭控圖利廠商？「大學姐」林筱淇：不實指控

2019-08-08 22:22

默默被記點還不自知？駕駛人要小心駕照被吊扣

2019-08-08 15:49

受颱風影響山區下大雨 尖石、五峰進行預防性撤離

2019-08-08 16:50

利奇馬颱風逼近 竹市開放路邊紅黃線停車

2019-08-08 15:59

女村長當年7小時走下山 走過10年堅持「我們要回家」

2019-08-08 13:11

馬英九夜宿小林永久屋 透露明天原本要跟郭台銘見面

2019-08-08 22:18

雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」

2019-08-08 12:59

要福山國小校長堅守校園 侯友宜：救災需要

2019-08-08 20:36

北市9日因颱風停班停課 市立醫院門診也喊停

2019-08-08 20:52

父子檔交警同單位服務 父親節許願：想早日成「公」

2019-08-08 14:40

韓國瑜周日南投寺廟之旅 會同神力女超人造勢

2019-08-08 17:39

颱風夜送愛小林村 林國慶公益直播義賣網友愛心湧入

2019-08-08 22:24

後龍站故障鐘消失 讀者質疑「不給看了」

2019-08-08 21:08

韓國瑜：小林村國賠不上訴 負擔訴訟費並設原住民商圈

2019-08-08 20:29

立委台中1選區等嘸人？國民黨：張顯耀已走基層拜訪

2019-08-08 19:02

緊報名！北港媽祖盃馬拉松 有機會抱回純金媽祖

2019-08-08 17:34

騎樓整平 苗栗縣完成5公里 後續選定竹南博愛街

2019-08-08 18:08

豆農酪農攜手 國內第一家迷客夏手搖飲品行銷國產豆奶

2019-08-08 16:47

李佳芬娘家祖墳未申報 雲縣府限期1年改善但不強迫遷葬

2019-08-08 20:35

單親爸失業養三子 曾租屋4坪房同睡8人

2019-08-08 17:06

少女用相機與望眼鏡捕捉美麗銀河系 獲天文攝影獎

2019-08-08 19:48

嘉義市多處停電 台電：建築工地物品掉落導致

2019-08-08 16:12

影／台南鐵路地下化挖到這樣東西 見證糖業歷史

2019-08-08 15:01

韓國瑜：放棄上訴小林村國賠案是遲來正義

2019-08-08 20:26

金門古寧頭路祭超澎湃 祭拜國共兩軍「好兄弟」

2019-08-08 21:54

基隆明天停班停課 部立醫院開颱風特別門診

2019-08-08 20:07

利奇馬來襲 曾文水庫再進帳210毫米即滿庫

2019-08-08 15:40

八八風災10周年不悲情 馬英九、陳其邁同台切蛋糕

2019-08-08 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top