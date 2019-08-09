台中市府公庫支票未蓋印鑑 議員批「是芭樂票？」

2019-08-09 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市民進黨議員何文海今早開記者會，他批評民間向市府租場地辦活動，市府退還保證金的支票，居然沒有蓋任何印鑑，各級承辦人、機關印鑑都沒有蓋章，「根本就是芭樂票」，盧秀燕市長上任已8個月，螺絲鬆散漏洞百出。

台中市養護工程處長彭岑凱說，經辦支票的承辦是新手，對於業務不熟悉，承辦人員周二已發現共有5張支票未蓋章就寄出，目前已收回2張，其餘3張也已聯繫廠商收回支票。他強調，市府會加強教育訓練與業務SOP，也會針對此次出錯的承辦人員個別輔導。

「有這麼扯的市政府嗎？」何文海說，他當了6屆議員，沒有遇過這樣的事情；他接獲投訴有幼兒園向市府租場地辦畢業典禮，活動結束收到市府退還的3萬元保證金，但支票上卻沒有相關印鑑，根本就是芭樂票。

何文海說，他接獲投訴的有1張沒蓋印鑑的支票，就他追查至少有5-6張，這些支票流入民間，根本無法兌現，有的人直接拿去銀行，因為沒印鑑就被退票，有的還沒存入銀行，就發現支票的問題。