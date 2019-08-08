關心爸爸健康！2爸爸血尿不會痛命運大不同

2019-08-08 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說，血尿不會痛，就要特別注意。很多患者平常作息都很規律，發現尿液中帶有紅色血色，因為不會疼痛所以沒放在心上，直到家人發現求診，門診遇到2名60多歲的爸爸都是發現血尿但不會痛就醫，檢查後發現，其中一人有2公分單一腫瘤，經過內視鏡做刮除手術，術後定期回診追蹤，另一人為為多發性腫瘤合併前列腺侵犯及遠處轉移，影響治療效果。

朱朗軒提醒，尿液檢驗是早期發現早期治療的不二法門，若有肉眼可見的血尿，更要儘早就醫，另外也可以透過定期健檢及早發現及早治療，結果也會有很大的不同。

一名67歲男子平常作息都很規律，但是有抽菸習慣，3個月前早上起床小便，發現尿液中帶有紅色血色，因為不會疼痛所以沒放在心上，直到兒子發現驚問「爸，你的尿怎麼會是紅色的？」趕緊就醫。

朱朗軒說，尿路上皮癌（通常是指膀胱癌），患者常常會有血尿，但往往被忽略的是肉眼看不到的血尿。常接觸化學物品，染頭髮、抽菸都和膀胱癌有關，頻繁接觸此類物品的消費者常暴露在危險因子下，更要小心。