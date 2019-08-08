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關心爸爸健康！2爸爸血尿不會痛命運大不同

2019-08-08 19:55聯合報 記者趙容萱╱即時報導

衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說，血尿不會痛，就要特別注意。很多患者平常作息都很規律，發現尿液中帶有紅色血色，因為不會疼痛所以沒放在心上，直到家人發現求診，門診遇到2名60多歲的爸爸都是發現血尿但不會痛就醫，檢查後發現，其中一人有2公分單一腫瘤，經過內視鏡做刮除手術，術後定期回診追蹤，另一人為為多發性腫瘤合併前列腺侵犯及遠處轉移，影響治療效果。

朱朗軒提醒，尿液檢驗是早期發現早期治療的不二法門，若有肉眼可見的血尿，更要儘早就醫，另外也可以透過定期健檢及早發現及早治療，結果也會有很大的不同。

一名67歲男子平常作息都很規律，但是有抽菸習慣，3個月前早上起床小便，發現尿液中帶有紅色血色，因為不會疼痛所以沒放在心上，直到兒子發現驚問「爸，你的尿怎麼會是紅色的？」趕緊就醫。

朱朗軒說，尿路上皮癌（通常是指膀胱癌），患者常常會有血尿，但往往被忽略的是肉眼看不到的血尿。常接觸化學物品，染頭髮、抽菸都和膀胱癌有關，頻繁接觸此類物品的消費者常暴露在危險因子下，更要小心。

他指出，早期的膀胱癌手術方式只須用內視鏡處理，沒有外面的傷口。選擇健保給付的電刀刮除外，也可像前列腺一樣用雷射來汽化切除。尤其對較大易出血的腫瘤效果更好，不會傷害到鄰近的神經。

衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說明，2公分單一腫瘤，經由內視鏡手術電刀刮除，術後...
衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說明，2公分單一腫瘤，經由內視鏡手術電刀刮除，術後定期回診追蹤。圖／台中醫院提供
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衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說明， 7公分腫瘤佔據一半的膀胱並侵犯到攝護腺。圖...
衛福部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說明， 7公分腫瘤佔據一半的膀胱並侵犯到攝護腺。圖／台中醫院提供
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血尿腫瘤患者
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