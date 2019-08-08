立委台中1選區等嘸人？國民黨：張顯耀已走基層拜訪

2019-08-08 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



國民黨台中市立委第一選區徵召前立委張顯耀一案，國民黨中央中常會通過只聞樓梯響，兩度臨時喊卡至今未公布，引起地方藍營支持者好奇「張顯耀到底要不要選？」市黨部主委顏文正斬釘截鐵說「就是張顯耀啦」，且透露張近日拜訪台中海線的黨政派系要角，鴨子划水。張顯耀受訪表示，還不方便對外說明。

國民黨中常會原訂7月中旬通過張顯耀徵召參選台中市第一選區案，但兩度突然喊卡，也是國民黨立委提名前所未見，在地唯一的國民黨市議員李榮鴻也說，他不知道張顯耀到底選不選。

張顯耀是前立委、陸委會前副主委，傳出「空降」台中第一選區，對上立法院副院長蔡其昌，選區分布清水、大甲、大安與外埔，屬國民黨艱困選區，張顯耀受訪表示，目前還不方便說明，等時機成熟會告訴媒體。

張顯耀參選台中第一選區，挑戰蔡其昌，據了解此戰也負責為國民黨總統提名人韓國瑜在海線開疆闢土，因台中紅黑派系已整合挺韓，這個選區有紅派大老張清堂固守清水，又有黑派掌門人顏清標大甲的耕耘，有待張顯耀展現參選助韓的決心，才有機會獲台中派系相挺。