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立委台中1選區等嘸人？國民黨：張顯耀已走基層拜訪

2019-08-08 19:02聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

國民黨台中市立委第一選區徵召前立委張顯耀一案，國民黨中央中常會通過只聞樓梯響，兩度臨時喊卡至今未公布，引起地方藍營支持者好奇「張顯耀到底要不要選？」市黨部主委顏文正斬釘截鐵說「就是張顯耀啦」，且透露張近日拜訪台中海線的黨政派系要角，鴨子划水。張顯耀受訪表示，還不方便對外說明。

國民黨中常會原訂7月中旬通過張顯耀徵召參選台中市第一選區案，但兩度突然喊卡，也是國民黨立委提名前所未見，在地唯一的國民黨市議員李榮鴻也說，他不知道張顯耀到底選不選。

張顯耀是前立委、陸委會前副主委，傳出「空降」台中第一選區，對上立法院副院長蔡其昌，選區分布清水、大甲、大安與外埔，屬國民黨艱困選區，張顯耀受訪表示，目前還不方便說明，等時機成熟會告訴媒體。

張顯耀參選台中第一選區，挑戰蔡其昌，據了解此戰也負責為國民黨總統提名人韓國瑜在海線開疆闢土，因台中紅黑派系已整合挺韓，這個選區有紅派大老張清堂固守清水，又有黑派掌門人顏清標大甲的耕耘，有待張顯耀展現參選助韓的決心，才有機會獲台中派系相挺。

顏文正表示，中常會兩度排定通過張顯耀徵召案但喊停，是尊重參選人自己的個人因素需克服。張顯耀沒停止拜訪包括海線的派系大老、黨政要角與基層，也有國民黨立委協助，但「能做不能說」，只能按部就班先展開參選行動，地方人士也密切觀察，須等中常會正式通過徵召案，輔選力道才能加強。

前陸委會副主委張顯耀力拚立院副院長蔡其昌，國民黨中常會徵召案兩度喊卡。圖／取自張...
前陸委會副主委張顯耀力拚立院副院長蔡其昌，國民黨中常會徵召案兩度喊卡。圖／取自張顯耀臉書
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張顯耀國民黨中常會
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