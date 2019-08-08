淹怕了！抽水機不來 台中居民自力救濟防颱

2019-08-08 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



強颱利奇馬逼近，台中市烏日區五張犁抽水站上游宜城橋周邊的居民加強防颱，並爭取移動抽水機因應。居民林維卿反映，宜城橋設計不當，水道變窄轉彎，加上橋墩阻礙，造成五張犁抽水站功能不彰，近期幾次豪雨，樹王埤溝渠水流溢流到五光路、民宅店家，居民心遇雨又淹水，半夜聽到雨聲心驚膽跳，爭取移動式抽水機應急，但至今無下文，只能自力救濟堆沙包、擋水閘門、自備小型抽水機防颱。居民揚言，這次抽水機再不來，將赴台中市水利局拉白布條陳情抗議。

台中市政府水利局答覆，針對橋下橋墩，水利局已委託顧問公司進行通洪斷面檢算及水理計算，每秒流量大於30立方公尺（30CMS），並無影響排水。抽水機預布主要是用於低窪封閉區域，將積淹水抽除至其他排水內，但宜城橋周邊並非低窪封閉型淹水地區；此外，移動式抽水機抽排水量每秒0.3立方公尺（0.3CMS），然而樹王埤10年重現期距為每秒流量30立方公尺（30CMS），移動式抽水機對於抽排積淹水並無實質效益。

台中市烏日五光路樹王埤旁住戶，因地勢低窪，曾發生暴雨溢過樹王埤，快淹到屋頂的恐怖經驗，今年5月20日，樹王埤溝渠水流再度面臨樹王埤溝渠水流溢流到五光路、民宅店家，很多住戶來不及使用擋水閘門，住家內瞬間淹水。

林維卿說，烏日區五張犁抽水站功能不彰，居民爭取暴雨及颱風期間在宜城橋上游處調來移動式的抽水機抽水，但至今沒有下文，眼見颱風逼近，他沙包也堆了，擋水閘門、自備小型抽水機都做了，連辦公室等員工下班後鐵門拉下，再用防水帆布塞縫隙，嚴加戒備。