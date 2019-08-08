單親爸失業養三子 曾租屋4坪房同睡8人

2019-08-08 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣官姓男子獨自照顧三子，因家中經濟狀況不佳，曾經與友人共租屋，8個大人小孩共睡一間約4坪大的房間，現在暑假兩名國中子也無法上暑期輔導、補習班，一家人要出門還得向友人借機車，相當刻苦，官男指出，兒子懂事時常幫忙家務讓他感到窩心，希望能改善生活，努力將他們撫養長大。

彰化家扶中心年報統計資料指出，去年受助家庭有890戶屬單親媽媽照顧家庭，295戶為單親爸爸照顧為主的家庭，單親父親家庭大都是因為離婚而致，也因為家扶扶助的單親父家庭較少，原在2011年到2014年舉辦的「自強父親」表揚已取消多年。

彰化家扶中心主任王震光說，目前有7成的扶助家庭為單親媽媽或隔代教養家庭，依經驗推測應是小孩天性，跟從母親生活居多，單親爸爸要到「為父則強」，成為其他人表率的案例確實有限，過去全縣每年評選表揚10人為「自強父親」，但幾屆下來人選有限，也曾有受表揚的爸爸之後「出狀況」，才選擇停辦，目前家扶全國表揚也僅有「自強母親」與「自強兒童」。

福興鄉官姓男子為家扶扶助的單親爸家庭，和妻離婚後獨自照顧三子，大兒子與二兒子就讀國中，小兒子只有4歲，他原在乳牛場工作，為照顧小兒子辭去工作在家做手工，經濟相當困難，他說，家扶協助申請急難救助經費，讓小兒子今年可上幼兒園，希望能盡快找到合適工作增加收入。