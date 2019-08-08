跑步跳舞久站足底疼痛 醫師教2招緩解疼痛

2019-08-08 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



常常跑步、跳舞、久站或是穿著高跟鞋逛街一整天等，都會使得足底筋膜受到過度的牽拉與傷害，久之便形成足底筋膜炎。台中市一名60多歲女退休族，每天都到公園跳土風舞，近期走路久了或者去跳土風舞，腳底板前足區隱隱刺痛，降低出門意願，經轉介向台中榮總復健科醫師林東亮求診，修正走路步態，疼痛指數從5分降至3分，再穿上合適的足弓支撐墊，解決多日的困擾，又可以出門跳土風舞了。

林東亮說，這名女病患因為常跳舞，加上走路前足著地的速度太快，另外阿基里斯腱與足底筋膜緊繃所致，經過指導，女病患走路改為腳跟著地，慢慢走，避免腳掌踏地，疼痛緩解。他也建議，民眾活動前可靠兩招拉筋，做法是前腳屈膝、後腳伸直呈弓箭步，腳跟緊貼地面數15秒，換腳15秒；然後前腳屈膝、後腳伸直，腳跟離地15秒，再換腳15秒。