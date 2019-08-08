親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強颱利奇馬來襲 桃園復興區即起停班停課

颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

竹山天梯聯外道路毀損 即日起封園整修

2019-08-08 16:23聯合報 記者黑中亮╱即時報導

竹山天梯是全台第一座梯子吊橋，更是國內天梯之橋的始祖，從民國83年斥資2300萬元興建，不僅是竹山太極峽谷重要的交通要道，也因為壯麗景觀，一度吸引大量遊客參觀，為偏遠山區帶來豐富觀光收入，最近竹山天梯園區道路中斷，南投縣政府宣布即日起繼續封園至108年12月31日，重新開放時間將另行發佈，籲請遊客配合，施工期間請勿進入。

南投縣風景管理所指出，竹山天梯吊橋長約136公尺，天梯風景區有青龍瀑布、飛來石、人面石等景點，而周邊的八卦茶園、紫南宮和溪頭、妖怪村、杉林溪森林遊樂區等，觀光資源連成一線，很值得國人一遊，但目前為維護遊客安全及提供更完善的公共服務環境，去年開始進行園區整建維修工程，近來因聯外道路損毀，因而決定宣布封園至今年底。

竹山天梯是縣府邀請日本技師設計，以當地道路危險，設計在立秋寮溪上興建階梯式吊橋，共有208階，兩端落差超過20公尺，底下又是深百公尺的太極峽谷，相當壯觀，「竹山天梯」之名不脛而走，吸引大批遊客，縣府在2009年設立風景區，並收取門票，曾經最多曾每日上萬人參觀，現在每日不到百人，封園詳情請洽南投縣風景區管理所（049）2246058。

竹山天梯是國內天空之橋始祖，最近再因聯外道路毀損，縣府宣布即日起封園到年底，圖／...
竹山天梯是國內天空之橋始祖，最近再因聯外道路毀損，縣府宣布即日起封園到年底，圖／本報資料照片
分享
竹山天梯是國內天空之橋始祖，最近再因聯外道路毀損，縣府宣布即日起封園到年底，圖／...
竹山天梯是國內天空之橋始祖，最近再因聯外道路毀損，縣府宣布即日起封園到年底，圖／南投風管所提供
分享
竹山天梯是國內天空之橋始祖，最近再因聯外道路毀損，縣府宣布即日起封園到年底，圖／...
竹山天梯是國內天空之橋始祖，最近再因聯外道路毀損，縣府宣布即日起封園到年底，圖／南投風管所提供
分享

吊橋森林遊樂區
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

紙風車再燒 綠批外力介入 藍：盧上任已演過9場

2019-08-08 15:44

這一行爸爸特別多！台電親子日小朋友爬電桿體驗爸辛苦

2019-08-08 15:13

紙風車事件 中市議員要求訂定明確場地租借規則

2019-08-08 14:56

紙風車風波延燒 綠議員：使用者付費

2019-08-08 16:04

彰化埔鹽排水護岸下陷 縣府緊急搶修

2019-08-08 16:03

影／台中梧棲浩天宮媽祖登玉山 信徒還帶國旗歡呼

2019-08-08 16:02

挨批拿政府錢紙風車提告 副執行長哭喊「我爆炸了」

2019-08-08 15:46

紙風車件延燒 台中藍綠議員互控

2019-08-08 15:10

登山注意！台中大坑1、3號步道崩塌暫封閉

2019-08-08 12:59

最好的父親節禮物！ 女兒捐醫院候診椅讓長輩感受孝心

2019-08-08 12:49

環團要求垃圾費隨袋徵收 中市府：評估配套措施再推動

2019-08-08 11:24

烏溪鳥嘴潭人工湖將動工 環團憂心下游民眾食飯著攪沙

2019-08-08 07:43

憂前瞻補助有變 中市忙溝通、投縣園區搶招商

2019-08-07 23:32

把偷雞石虎當寶 中寮農友推完善食物鏈

2019-08-07 23:28

莫忘60年前87水災 老照片記錄郵差災區尋人送信的感動

2019-08-07 23:26

友善石虎 中寮鄉試辦給獎勵金

2019-08-07 23:23

文資只留門跟牆 溪州榮民工廠整地招商

2019-08-07 23:20

李永豐公布紙風車13年帳目 將對葉慶元提告

2019-08-07 20:23

顏寬恒要他「阻韓請去選總統」 陳柏帷反諷公民課本有教

2019-08-07 19:55

孔雀園開發案遭糾正 林明溱反擊監委不該為反對而反對

2019-08-07 19:05

友善石虎有錢賺 南投縣試辦友善石虎給付獎勵

2019-08-07 18:54

「偷雞賊」石虎不再偷雞 中寮農民有撇步

2019-08-07 18:54

批紙風車19年拿政府3.6億 葉慶元：敢說沒拿公家一毛錢？

2019-08-07 16:25

未評估對邵族影響 孔雀園BOT案監察院糾正南投縣府

2019-08-07 16:16

陳柏惟稱參選立委為阻韓國瑜 顏寬恒：請去選總統

2019-08-07 16:02

香港罷工台中哈密瓜遭殃 網路促銷600顆不到兩天全銷光

2019-08-07 15:50

守護80年花蓮首富老宅 屋主提報歷史建物

2019-08-07 15:44

溪州榮民工廠門面保留 14公頃工業用地整地招商

2019-08-07 15:22

創意vs.環保…台中動漫盛事 議員批邀請函打臉低碳市府

2019-08-07 15:22

外配喪夫照顧幼子和婆婆 她不怨：我要代替他照顧媽媽

2019-08-07 14:39

周末台中演出確定取消 紙風車：願為更友善環境共同努力

2019-08-07 13:10

1萬8千人一起祈福 中部全國供佛齋僧大會11日彰化登場

2019-08-07 13:09

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

李永豐公布紙風車13年帳目 將對葉慶元提告

2019-08-07 20:23

顏寬恒要他「阻韓請去選總統」 陳柏帷反諷公民課本有教

2019-08-07 19:55

綠營發起普度拒用「旺」食品 寺廟：農曆7月不用那些

2019-08-07 18:57

最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助

2019-08-08 13:45

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

莫忘60年前87水災 老照片記錄郵差災區尋人送信的感動

2019-08-07 23:26

北投昨晨地震 氣象局：火山活動免驚

2019-08-07 23:33

侯友宜半小時內到應變中心 眾人驚：睡辦公室？

2019-08-08 07:47

花蓮日據首富老宅 屋主自提歷史建築

2019-08-08 00:01

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

挨批拿政府錢紙風車提告 副執行長哭喊「我爆炸了」

2019-08-08 15:46

開學了學生卻跑了 公共化幼兒園招生衝擊私幼

2019-08-07 18:55

默默被記點還不自知？駕駛人要小心駕照被吊扣

2019-08-08 15:49

烏溪鳥嘴潭人工湖將動工 環團憂心下游民眾食飯著攪沙

2019-08-08 07:43

影／國旗裝當球衣 文英足球隊要大家亮眼

2019-08-07 22:54

黃偉哲又當爸爸了！父親節在臉書狂曬女兒照

2019-08-08 12:23

女村長當年7小時走下山 走過10年堅持「我們要回家」

2019-08-08 13:11

無視斑馬線退縮美意 行人在車道斜著走挨撞更吃虧

2019-08-08 09:16

同舟共濟 小林國賠勝訴者捐衣義賣敗訴者繳裁判費

2019-08-08 07:51

影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止

2019-08-08 11:10

冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當

2019-08-08 11:03

「偷雞賊」石虎不再偷雞 中寮農民有撇步

2019-08-07 18:54

台南唯一！郵務士自製明信片 看見佳里郵便局之美

2019-08-07 18:08

新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地

2019-08-08 07:55

雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」

2019-08-08 12:59

紙風車再燒 綠批外力介入 藍：盧上任已演過9場

2019-08-08 15:44

出養人型態轉變 600孩童找嘸家

2019-08-07 23:58

嚴防颱風釀水患 韓國瑜：一步都不放鬆

2019-08-07 18:41

快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時

2019-08-08 12:30

友善石虎有錢賺 南投縣試辦友善石虎給付獎勵

2019-08-07 18:54

台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元

2019-08-08 15:02

北港300名學行成年禮 依古俗16歲「脫絭」轉大人

2019-08-08 00:24

利奇馬颱風逼近 新竹縣長楊文科視察溝貝水門

2019-08-08 12:47

迎風狗公園水髒 戲水區挨批淪「大便池」

2019-08-08 00:05

10日新竹漁港嘗海味體驗漁村文化 一起加入海洋保育

2019-08-07 18:37

基隆試辦斑馬線退縮 行人未照著走…

2019-08-07 23:49

花蓮至山東航線驚傳被取消 縣府：深表遺憾

2019-08-08 16:46

披綠袍參選山原立委 伍麗華：原住民權益超越黨派

2019-08-07 17:56

莫拉克10周年感恩晚會 楊秋興在國外不克參加

2019-08-07 19:45

父子檔交警同單位服務 父親節許願：想早日成「公」

2019-08-08 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top