竹山天梯聯外道路毀損 即日起封園整修

2019-08-08 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



竹山天梯是全台第一座梯子吊橋，更是國內天梯之橋的始祖，從民國83年斥資2300萬元興建，不僅是竹山太極峽谷重要的交通要道，也因為壯麗景觀，一度吸引大量遊客參觀，為偏遠山區帶來豐富觀光收入，最近竹山天梯園區道路中斷，南投縣政府宣布即日起繼續封園至108年12月31日，重新開放時間將另行發佈，籲請遊客配合，施工期間請勿進入。

南投縣風景管理所指出，竹山天梯吊橋長約136公尺，天梯風景區有青龍瀑布、飛來石、人面石等景點，而周邊的八卦茶園、紫南宮和溪頭、妖怪村、杉林溪森林遊樂區等，觀光資源連成一線，很值得國人一遊，但目前為維護遊客安全及提供更完善的公共服務環境，去年開始進行園區整建維修工程，近來因聯外道路損毀，因而決定宣布封園至今年底。