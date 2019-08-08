影／台中梧棲浩天宮媽祖登玉山 信徒還帶國旗歡呼

2019-08-08 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



「我們跟著媽祖到達玉山了！」台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦第4屆潛水媽登玉山祈萬福活動，35名信徒輪流背或捧著媽祖與千里眼、順風耳神像登玉山，昨天登頂，還有清水警分局年輕女巡官也全程參與。

這趟媽祖登玉山之旅，由浩天宮重建委員會主委王經綻帶隊，登山前先擲筊，要連擲3「聖杯」者才能同行，昨天早上8點攻頂，成員們在玉山頂合影，還有空拍機記錄，再背或捧著媽祖神像下山，昨晚回到浩天宮。

王經綻表示，參加浩天宮潛水媽登玉山隊員，採選拔方式召集，廟方上網公告後，有意要跟媽祖一起攻玉山的登山好手，各縣市有100多人報名，先在媽祖殿擲筊，要連擲3次「聖杯」者才能同行，今年選出35人，排雲山莊每天開放抽籤人數限制，為了讓35人都能順利跟著媽祖攻頂玉山，隊員分成二隊，一隊住排雲山莊，另一隊則單攻隊。