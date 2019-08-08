紙風車風波延燒 綠議員：使用者付費

2019-08-08 16:04 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



紙風車風波繼續在台中議會延燒，藍綠議員互相指責有政治人物介入校園洽借問題。(photo by 劉東皋／台灣醒報) 分享 facebook

紙風車風波繼續在台中市議會延燒！議會8日召開臨時會，民進黨議員針對紙風車取消台中演出要求發言，藍綠議員依各自不同立場爭相指責或維護市府。不過，擔任過彰化縣新聞處長的民進黨議員林德宇合理指出，他支持使用者付費原則，但要一視同仁；國民黨議員黃健豪也希望出租辦法要清楚一致，保持行政中立原則。

議會上午召開第三屆第二次臨時會第1次臨時會，原本重點是要討論台灣燈會中央補助款墊付案，但一開議民進黨議員就要求對紙風車事件發言，經議會討論後同意開放議員先發言。包括賴佳微、鄭功進、林德宇、黃守達都指責台中市政府，不應因政治立場不同，造成紙風車不來台中表演。黃守達指出，過去行之有年的慣例原本都沒有問題，這次為何就不能給予協辦？

有過新聞處長經驗的林德宇則表示，上層的政治人物不要因有立場而讓第一線的校長感到壓力，或有政治干預故意造成主辦單位的刁難。他個人支持依照同一個標準及使用者付費原則，但若有刻意點名誰不能進去校園演出，就是政治黑手的干預。

國民黨議員蘇柏興、黃健豪、羅廷瑋等人則紛紛為市府緩頰，蘇柏興表示，公益、藝術團體一方面不要刻意有藍綠之分，黃健豪則建議，對於公有館舍的租借標準辦法，若不夠具體，應修訂得更一致性、行政中立原則也要更清楚，未來才不致有類似的風波。

不過，議員之間也爆出一些小火花。民進黨議員鄭功進提出有藍營議員干涉校園租借問題，國民黨議員羅廷瑋則直接播放錄音，明指某民進黨議員強力介入要求洽借國小場地。雖然沒有進一步衝突，但也顯示政治力無所不在的事實。維持行政中立、並採合理一致的標準，基層公務單位才能減少困擾。

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