加拿大省議員來訪 林明溱促日月潭鹿湖締盟

2019-08-08 16:03 中央社 南投縣8日電



南投縣長林明溱。圖／南投縣政府提供 分享 facebook

加拿大卑詩省省議員康安禮今天拜訪南投縣長林明溱，兩人交換許多意見，林明溱盼康安禮多向加拿大居民介紹南投之美，吸引來台觀光，並提議日月潭可與卑詩省鹿湖締結姐妹湖。

台裔康安禮（Anne Kang）由台商友人陪同遊覽南投縣，並拜訪林明溱，雙方分享兩地觀光、體育、農業、文化、長照等治理經驗。林明溱並贈送南投旅遊書、日月潭紅茶、竹藝茶盤及南投八大茶區茶磚，康安禮則回贈印有熊隻圖案的保溫瓶，過程氣氛輕鬆融洽。

會中，林明溱希望康安禮能向卑詩省居民介紹南投的好山好水及優質農產，邀加拿大民眾來南投旅遊，促進兩地交流與情誼，並提議日月潭可與卑詩省鹿湖締結姐妹湖；康安禮認同並表示，回國後將積極聯繫，促成南投縣與卑詩省交流。

康安禮出生台灣，小時候隨父母移民加拿大，可說是道地台灣女兒。康安禮指出，當選省議員後首度訪問台灣，主要前往台中市、南投縣進行城市交流，並針對觀光、文化、長照政策等領域交換經驗，同時也希望能協助台灣推廣觀光及文化，並將南投之美分享給卑詩省居民。

康安禮表示，日月潭是國際知名景點，具有豐富生態環境，卑詩省鹿湖也是一處自然生態保育區，自然生態豐富，兩湖有許多相似處，若能順利締結姐妹湖，對兩地交流有很大助益，將全力促成。