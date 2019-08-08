紙風車再燒 綠批外力介入 藍：盧上任已演過9場
紙風車事件今天成為台中市議會臨時會焦點，民進黨議員林德宇說，支持使用者付費，進去學校辦活動不管是立委還是議員，大家都照一個標準，該收費就收費。但如果有外力介入，點名哪個劇團就是不能進入校園，這就是政治黑手來介入。國民黨議黃健豪指出，市長盧秀燕上任後紙風車已辦過9場活動，但為何以前沒爭議，卻在本周兩次演出被質疑把藝文團體政治化？！黃健豪要求市府應把學校場地租借辦法訂清楚，不要讓學校為難。
林德宇表示，大家都希望能在兒童劇場活動中聽到孩子的歡笑聲。這次杯葛紙風車的案子，市政府裡面一定有裡應外合，到底外部的力量是哪一個，請勇敢說出來！林德宇說，去年11月中旬當時的盧秀燕立委也和江啟臣委員服務處聯合掛協辦，邀紙風車進到豐原的學校演出，但為什麼這半年來，紙風車會覺得市府處處杯葛、處處刁難，這一定有外力或者是黑手從中作梗。
林德宇要求盧市長清楚說明，這件事情市長有沒有下令，如果沒有下令，到底文化局還是教育局受到怎樣的外力，非得針對紙風車以往舉辦都OK的活動模式去做杯葛，讓第一線學校覺得有長官的壓力。
國民黨議員黃健豪說，從盧秀上任到現在，紙風車劇到台中市從1月到7月共演出過9場，過去場地都沒問題，難道這次是教育局的問題嗎？紙風車劇團如果在前9場都泵有問題，一樣的盧市長難道會有不同立場?
紙風車也向媒體提到以前不論在前市長胡志強或林佳龍時代都沒有收場租，也要求盧比照辦理。他認為如果政治退出校園是大的共識，應該明訂辦法，不要因換市長可就發生爭議，讓學校基層人員有所依循。
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