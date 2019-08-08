紙風車再燒 綠批外力介入 藍：盧上任已演過9場

2019-08-08 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



紙風車事件今天成為台中市議會臨時會焦點，民進黨議員林德宇說，支持使用者付費，進去學校辦活動不管是立委還是議員，大家都照一個標準，該收費就收費。但如果有外力介入，點名哪個劇團就是不能進入校園，這就是政治黑手來介入。國民黨議黃健豪指出，市長盧秀燕上任後紙風車已辦過9場活動，但為何以前沒爭議，卻在本周兩次演出被質疑把藝文團體政治化？！黃健豪要求市府應把學校場地租借辦法訂清楚，不要讓學校為難。

林德宇表示，大家都希望能在兒童劇場活動中聽到孩子的歡笑聲。這次杯葛紙風車的案子，市政府裡面一定有裡應外合，到底外部的力量是哪一個，請勇敢說出來！林德宇說，去年11月中旬當時的盧秀燕立委也和江啟臣委員服務處聯合掛協辦，邀紙風車進到豐原的學校演出，但為什麼這半年來，紙風車會覺得市府處處杯葛、處處刁難，這一定有外力或者是黑手從中作梗。

林德宇要求盧市長清楚說明，這件事情市長有沒有下令，如果沒有下令，到底文化局還是教育局受到怎樣的外力，非得針對紙風車以往舉辦都OK的活動模式去做杯葛，讓第一線學校覺得有長官的壓力。

國民黨議員黃健豪說，從盧秀上任到現在，紙風車劇到台中市從1月到7月共演出過9場，過去場地都沒問題，難道這次是教育局的問題嗎？紙風車劇團如果在前9場都泵有問題，一樣的盧市長難道會有不同立場?