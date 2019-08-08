紙風車件延燒 台中藍綠議員互控

2019-08-08 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



學校外借場地活動，困擾特別多！紙風車場地租借事，一把火燒出案外案。國民議員羅廷瑋指出他8月3日在學校辦親子活動，但同選區議員鄭功進助理打電話恐嚇學校人員，讓基層教育人員心生恐懼，最後更改地點，羅廷瑋並公布與教育人員的錄音。鄭功進助理澄清：絕無此事，強調若羅廷瑋有具體施壓證據，請全數公布，而非僅用變造錄音，濫用議會言論免責權，近日將採取法律途徑，捍衛個人清白。羅廷瑋表示「歡迎來告！」

國民黨台中市議員羅廷瑋今天在議會臨時會指控，他與同選區的李中8月3日在東區成功國小舉辦親子活動，但前一天議員鄭功進以候選人不應在學校辦活動為由，服務處主任蔡明昌「恐嚇」阻止並「威脅」學校，讓學校人員心生恐懼，壓力大到聲淚俱下，最後請羅廷瑋更改活動地點，羅表示體恤學校的立場下改地點。

被指名道姓的鄭功進服務處主任蔡明昌痛批羅廷瑋「做賊喊抓賊」蔡明昌表示，日前服務處接獲民眾陳情，當事人質疑羅廷瑋所指的親子活動傳單，由中西東南區立法委員參選人李中、市議員羅廷瑋聯合主辦，違反校園行政中立，後續他僅致電教育局確認相關規定。明明現在是藍營市長在執政，何來迫害的可能？

5月11日，大智國小有場紙風車劇團的活動，由立委黃國書贊助，鄭功進列協辦，當天鄭功進也上台與觀眾互動。羅指出，對孩子好的活動他一直是樂觀其成，他不會阻止，甚至鼓勵大家多多舉辦，良性競爭真正得利的是市民。

羅廷瑋說，爆發「紙風車事件」，鄭功進助理恐嚇威脅的前例，才發生後來紙風車事件。羅廷瑋說，盧秀燕市長也已為此事發出五點聲明道歉，但議員助理過度言語恐嚇學校，導致校園辦活動都一切依照慣例。