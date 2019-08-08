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紙風車件延燒 台中藍綠議員互控

2019-08-08 15:10聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

學校外借場地活動，困擾特別多！紙風車場地租借事，一把火燒出案外案。國民議員羅廷瑋指出他8月3日在學校辦親子活動，但同選區議員鄭功進助理打電話恐嚇學校人員，讓基層教育人員心生恐懼，最後更改地點，羅廷瑋並公布與教育人員的錄音。鄭功進助理澄清：絕無此事，強調若羅廷瑋有具體施壓證據，請全數公布，而非僅用變造錄音，濫用議會言論免責權，近日將採取法律途徑，捍衛個人清白。羅廷瑋表示「歡迎來告！」

國民黨台中市議員羅廷瑋今天在議會臨時會指控，他與同選區的李中8月3日在東區成功國小舉辦親子活動，但前一天議員鄭功進以候選人不應在學校辦活動為由，服務處主任蔡明昌「恐嚇」阻止並「威脅」學校，讓學校人員心生恐懼，壓力大到聲淚俱下，最後請羅廷瑋更改活動地點，羅表示體恤學校的立場下改地點。

被指名道姓的鄭功進服務處主任蔡明昌痛批羅廷瑋「做賊喊抓賊」蔡明昌表示，日前服務處接獲民眾陳情，當事人質疑羅廷瑋所指的親子活動傳單，由中西東南區立法委員參選人李中、市議員羅廷瑋聯合主辦，違反校園行政中立，後續他僅致電教育局確認相關規定。明明現在是藍營市長在執政，何來迫害的可能？

5月11日，大智國小有場紙風車劇團的活動，由立委黃國書贊助，鄭功進列協辦，當天鄭功進也上台與觀眾互動。羅指出，對孩子好的活動他一直是樂觀其成，他不會阻止，甚至鼓勵大家多多舉辦，良性競爭真正得利的是市民。

羅廷瑋說，爆發「紙風車事件」，鄭功進助理恐嚇威脅的前例，才發生後來紙風車事件。羅廷瑋說，盧秀燕市長也已為此事發出五點聲明道歉，但議員助理過度言語恐嚇學校，導致校園辦活動都一切依照慣例。

蔡明昌重申，政治人物要有政治良心，任何的指控言論應該都要有所本。羅廷瑋僅有單方面設計好的錄音檔，令人質疑是自導自演，他決定提告。羅廷瑋表示歡迎來告，讓真相大白！

國民黨議員羅廷瑋指控同選區議員鄭功進助理電話恐嚇基層教育人員。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員羅廷瑋指控同選區議員鄭功進助理電話恐嚇基層教育人員。記者陳秋雲／攝影
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市議員鄭功進反指控羅廷瑋到學校辦親子活動，讓校園政治不中立。記者陳秋雲／攝影
市議員鄭功進反指控羅廷瑋到學校辦親子活動，讓校園政治不中立。記者陳秋雲／攝影
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恐嚇紙風車親子
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