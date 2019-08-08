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強颱利奇馬逼近！陸上警報增新竹縣市 不排除再增強

如何終結貿易戰？中共必須停止的「七宗罪」

彰化埔鹽排水護岸下陷 縣府搶修緊急區段

2019-08-08 15:01中央社 彰化縣8日電

彰化縣埔鹽鄉外崙腳橋下游段排水護岸老舊，且局部路面下陷，大水一來恐外溢，縣政府針對較嚴重區段先施作護岸改善工程，未來再提報中央逐步執行全面性區域排水系統整治。

颱風利奇馬接近，彰化縣長王惠美今天前往埔鹽鄉番金路外崙腳橋旁，視察埔鹽排水護岸改善及清疏工程。她說，埔鹽排水是當地重要排水系統之一，因護岸老舊下陷，若雨量太多恐淹到路面，目前針對較緊急部分先用縣款修繕，後續提報中央逐步全面治理。

王惠美說，彰化縣共有200多條排水系統，光維護經費1年就要新台幣1億元，這次先補強較緊急區段，改善長度142.8公尺，經費650萬元，先將下陷區段墊高，水流就不會溢出，工程預計明年2月底前完工，使整體排水更通暢並保障居民生命財產安全。

另外，王惠美也前往福興鄉視察沿海路一段316號附近道路改善工程，王惠美表示，福興鄉麥厝村省道台17線西側這條產業道路銜接台17線與台61線，車流很多，尤其附近畜牧業發達，常有載運牛乳重型車輛行駛，長期輾壓造成路面多處坑洞，評估後有改善必要。

王惠美指出，這條產業道路由鄉公所維護管理，地方村長、民意代表向縣府反映路況不好，縣府將挖除部分路基，置換為控制性低強度回填材料並重新鋪設瀝青混凝土，改善長度425公尺、寬度平均9.4公尺，所需費用250萬元，工期約40天，近期開始施工。

王惠美護岸
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