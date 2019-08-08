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登山注意！台中大坑1、3號步道崩塌暫封閉

2019-08-08 12:59聯合報 記者余采瀅╱即時報導

今年5、6月豪大雨，造成台中大坑1號登山步道邊坡大量土石崩塌，3號步道相思木棧道旁邊坡也有大規模土石滑落，致木棧道部分結構懸空，考量遊客安全，已暫時封閉1號步道起點至里程0K+300間及3號步道全線路段，並進行修復，另2、4、5、6、10號等步道也將分批施作，現場危險路段均圍設安全警示帶，市府提醒勿擅闖，並注意各步道封閉資訊及登山安全。

中市府觀旅局長林筱淇表示，大坑1至5號步道大部分位於林班地及保安林地內，沿途開發較少，主要有相思木構築的棧道、手作砌石步道及原始林道等，走起來很貼近自然，且不破壞生態環境，但也較易受天候因素影響而有損壞情形。

今年5、6月豪大雨，造成1、3號步道及周邊環境受災，經農委會林務局東勢及南投林區管理處會勘，1號步道周邊邊坡崩塌將由南投林區管理處，緊急辦理土砂及河道清理事宜；3號步道則因坡度過於陡峭及施工材料搬運問題，東勢林管處考量目前尚無合適治理工法，為確保遊客通行安全，已於7月2日起暫時全線封閉。已成功爭取市府災害準備金約2000萬經費，將即刻辦理受災步道復建及改道事宜，預計明年6月底整修完工。

各步道封閉施工時程：1號步道封閉前300公尺路段，預計9月30日整修完成；2號步道預計10月1日起至11月30日全線路段整修；3號步道已全線封閉，預計明年6月底整修完成；6號步道前端1公里整修至8月31日止，因施工不影響通行，將不封閉步道；10號步道封閉全線路段施工至10月31日止；至於4號及5號步道，將視步道整修狀況，再另行公告封閉施工期程。

今年5、6月豪大雨，造成台中大坑3號步道相思木棧道旁邊坡有大規模土石滑落，致木棧...
今年5、6月豪大雨，造成台中大坑3號步道相思木棧道旁邊坡有大規模土石滑落，致木棧道部分結構懸空。圖／中市府觀旅局提供
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今年5、6月豪大雨，造成台中大坑3號步道相思木棧道旁邊坡有大規模土石滑落，致木棧...
今年5、6月豪大雨，造成台中大坑3號步道相思木棧道旁邊坡有大規模土石滑落，致木棧道部分結構懸空。圖／中市府觀旅局提供
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今年5、6月豪大雨，造成台中大坑1號登山步道邊坡大量土石崩塌。圖／中市府觀旅局提...
今年5、6月豪大雨，造成台中大坑1號登山步道邊坡大量土石崩塌。圖／中市府觀旅局提供
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崩塌林筱淇登山步道
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