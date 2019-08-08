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最好的父親節禮物！ 女兒捐醫院候診椅讓長輩感受孝心

2019-08-08 12:49聯合報 記者江良誠╱即時報導

今天是父親節，南投縣蕭小姐感謝父親的照顧，捐贈28萬元門診候診椅，協助南投醫院將一般的候診椅汰換成更符合高齡長者適用的扶手軟墊座椅，讓就醫民眾在等待看診時，有個舒適的候診環境。推己及人讓其他的長輩，也能感受蕭小姐的孝心。

蕭爸爸罹患心臟、血糖、腎臟及失智等問題需定期追蹤，蕭小姐十多年來陪伴父親到南投醫院就醫，照顧父母不遺餘力。蕭小姐表示，每次陪爸爸看診，都覺得醫師很親切、細心，特別感謝腎臟內科莊宗芳醫務秘書、心臟內科林以祥主任及神經內科張嘉為主任。

蕭爸爸在去年安詳逝世，為了感謝父親以及醫師對父親的照顧，因此，蕭小姐以捐贈候診椅的方式回饋醫院。也想讓更多民眾等候看診時能夠更加安穩。民眾現在入院就可以看見嶄新的候診椅，它的把手使民眾更好施力，可方便起身，更加體貼長者，而粉紅色的軟墊座椅，相當親切，讓人ㄧ甩醫院冷冰冰的印象。

南投醫院院長洪弘昌說，因為蕭小姐的捐贈，讓南投醫院更加落實高齡友善的環境，讓每位受疾病困擾而來院求診的患者及其家屬，都能感受到蕭小姐的愛心。而近年醫病關係緊張，甚至有病患、家屬動輒對醫療人員揚言提告，甚至暴力相向，蕭小姐的良善行為，讓第一線的醫護人員感到心頭暖暖的，更能繼續維持為病人守護健康的初心。

南投縣蕭小姐感謝父親，捐贈南投醫院候診椅，讓其他長者、病患看診時更舒適。圖／南投...
南投縣蕭小姐感謝父親，捐贈南投醫院候診椅，讓其他長者、病患看診時更舒適。圖／南投醫院提供
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醫師患者父親節
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