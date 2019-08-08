烏溪鳥嘴潭人工湖將動工 環團憂心下游民眾食飯著攪沙

2019-08-08 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



19年前，濁水溪集集攔河堰啟用後，下游河床水流變少，揚塵成為彰化縣大城、雲林縣西螺居民之不去的痛苦；最近，水利署決定在中彰投3縣市共同的烏溪，動工興建鳥嘴潭人工湖，彰化農田水利會希望不會影響溉水源，彰化縣環保聯盟憂心未來東北季風颳起時，南岸的彰化、和美地區民眾「食飯著攪沙」。

彰化縣議員張瀚天說，鳥嘴潭人工湖的前身是鳥嘴潭攔河堰，早在2005年間開始規畫與推動，當時曾引起彰化市農民抗爭，擔心位在攔河堰下游的彰化農田水利會東西二、三圳進水口，會因水位下降而取不到足夠的水源，或在乾旱時，會出現像南彰化被迫輪灌的現象，他相信政府推動鳥嘴潭人工湖工程是有其必要性，但應讓農民心安。

張瀚天說，3年前縣府開始推動「烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫」，打算從彰化市、和美鎮到伸港鄉的烏溪南岸，打造12.3公里長的優質藍帶水岸景觀環境及自行車廊道，水利署已核定，希望中央不會因縣府換人當家而不再支持。

彰化市農會理事許春郎是稻農，也幫老農用機械插秧，今年一期稻作他承攬插秧的水田面積超過100公頃。他說，北彰化農田幾全部依賴東西二、三圳及福馬圳水源，多年來供水很穩定，不像南彰化很多農民抽取地下水灌溉，他希望建在南投縣草屯的鳥嘴潭人工湖啟用蓄水後，不會影響下游的烏溪水量。

彰化農田水利會管理組組長陳耀釧說，政府推動烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫，環評時曾邀請水利會參加，水利署承諾完工後不會影響灌溉用水，水利會支持政府的重大水利建設計畫，但會為農民的灌溉水源把關。，

「2001年濁水溪集集河堰完工啟用後，解決了六輕離島工業區的用水問題，卻給下游的彰、雲2縣居民帶來揚塵的痛苦，我很擔心揚塵問題會複製在烏溪。」彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，多年來彰、雲兩縣的團保團體針對揚塵問題，一再向政府反映，至今仍不見因應對策。

施月英說，水利署美其名要解決彰化市的自來水問題，事實上是暗度陳倉之舉，鳥嘴潭攔河堰或人工湖計畫主要是為供應中彰兩縣的工業用水問題，人工湖完工啟用後，烏溪下游的水流量必然像濁水溪一樣明顯減少，只要冬北季風颳起，南岸的彰化市、和美鎮一帶必然會出現揚塵。