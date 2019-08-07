莫忘60年前87水災 老照片記錄郵差災區尋人送信的感動

2019-08-07 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



利奇馬颱風直撲台灣而來，今天也是87水災60周年，當時重創台灣中南部，災民達30餘萬人，死亡人數達667人，是台灣戰後最嚴重的災難之一。當時通訊不方便，為了讓災民盡快聯繫上親人，中部郵差在大雨中搶救郵件，災區尋人送信，堪稱是災區的綠衣天使，這群退休郵務士收集當年的老照片製作87水災六十周年專輯，希望郵差使命必達的精神代代相傳。

退休郵差鄭有桂說，60年前8月7日午夜艾倫颱風引進強烈西南氣流， 導致中南部嚴重水災，各地損害慘重，彰化、南投縣傷亡最嚴重，死亡分別有233人、130人，大肚溪左岸被大水沖毀1102公尺，洪水沖進彰化市、和美鎮及伸港鄉，成為災情損失最為慘重之區域，大水直到9日下午仍未退盡，苗栗縣、台中縣市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣成一片水鄉澤國，災情相當慘重。

他說，當時通訊不方便，郵件成了民眾探詢親人重要管道。因此，大雨還沒完全消退，郵差便動員搶救郵件，並設法在災區尋人送信。重災區的彰化郵局由局長謝德風、副局長徐朝陽領隊率員工立即搶救郵件、票款、檔案及什項公物至理信桌、排信桌、辦公桌。因為災區濕滑，因此大家全都赤腳，不分晝夜工作，不讓災區通信中斷。

因為大多數建築已經沖毀，人員失蹤，郵差有的跋涉大肚溪到彰化送信，也有人騎著機車在災區中尋找收件人，由於火車及客運停駛，當時郵件運輸均機動交接，工作倍加辛苦。