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憂前瞻補助有變 中市忙溝通、投縣園區搶招商

2019-08-07 23:32聯合報 記者江良誠喻文玟劉明岩趙容萱／連線報導

南投縣府在草屯手工藝園區預地定鑽探地質，決定提前招募開發商，以便園區順利完成。 ...
南投縣府在草屯手工藝園區預地定鑽探地質，決定提前招募開發商，以便園區順利完成。 記者賴香珊／攝影
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政府大推前瞻計畫，但明年總統、立委改選，前瞻計畫第一期經費補助方式是否有變，第二期預算是否能如期過關，牽動縣市政府相關計畫開發，南投縣草屯手工藝園區便預計9月提前招募開發商，以配合前瞻補助經費預算，未來中央補助有變，產業園區可避免停擺。

台中市「中台灣電影中心」、「台中文化城中城歷史空間再造計畫」都是文化部前瞻建設經費，新聞局、文化局表示，中央均有編列經費，但至今仍未撥款，也擔心會有變數，將和中央溝通。

中市新聞局長吳皇昇說，「中台灣電影中心」文化部編列4.45億元，台中自籌12.34億，文化部提出工程細部變更，目前工程進度已達1/3，會持續溝通希望4.45億元能順利撥款。

文化城中城計畫總經費10.5億元，中央編列5.86億元，台中州廳修繕本來3月動工，因考量局處搬遷、要省租金，台中市已和文化部溝通會逐步分批修繕，希望補助經費能維持不變。

台中市文化局長張大春表示，「台中州廳」修繕也是前瞻預算，中央補助3.8億元，地方2.5億元，日前已請主計處協助和文化部溝通，因局處搬遷問題施工延期，文化部允諾「會撥款」，但目前還未收到補助，也會擔心有變數。

南投縣建設處長李正偉說，草屯手工藝園區經費7億5400萬元，經濟部工業局補助6億7800多萬元，但依進度分5期撥款。

而前瞻預算從8年8000億改為4年4000億元，明年總統、立委改選，萬一補助方式有變或第二階段預算立院沒通過，工程後續經費就沒著落。因此，南投縣決定9月規畫開始提前招募開發商，依照合約引進民間資金開發，等園區完成後，土地標售給進駐廠商，售地款再由縣府和開發商依合約分配，確保園區能順利完工。

中市爭取在地型產業園區有5案，前3者是道路開通，目前進入規畫設計，一旦通過即可發包施工，後2者為產業園區前置設計，都是按契約執行。

文化部台中市前瞻基礎建設
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