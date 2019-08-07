未達停班停課標準 彰化明天正常上班上課

相關新聞
李永豐公布紙風車13年帳目 將對葉慶元提告2019-08-07 20:23
顏寬恒要他「阻韓請去選總統」 陳柏帷反諷公民課本有教2019-08-07 19:55
「偷雞賊」石虎不再偷雞 中寮農民有撇步2019-08-07 18:54
孔雀園開發案遭糾正 林明溱反擊監委不該為反對而反對2019-08-07 19:05
友善石虎有錢賺 南投縣試辦友善石虎給付獎勵2019-08-07 18:54
批紙風車19年拿政府3.6億 葉慶元：敢說沒拿公家一毛錢？2019-08-07 16:25
未評估對邵族影響 孔雀園BOT案監察院糾正南投縣府2019-08-07 16:16
陳柏惟稱參選立委為阻韓國瑜 顏寬恒：請去選總統2019-08-07 16:02
香港罷工台中哈密瓜遭殃 網路促銷600顆不到兩天全銷光2019-08-07 15:50
守護80年花蓮首富老宅 屋主提報歷史建物2019-08-07 15:44
溪州榮民工廠門面保留 14公頃工業用地整地招商2019-08-07 15:22
創意vs.環保…台中動漫盛事 議員批邀請函打臉低碳市府2019-08-07 15:22
外配喪夫照顧幼子和婆婆 她不怨：我要代替他照顧媽媽2019-08-07 14:39
周末台中演出確定取消 紙風車：願為更友善環境共同努力2019-08-07 13:10
1萬8千人一起祈福 中部全國供佛齋僧大會11日彰化登場2019-08-07 13:09
紙風車確定取消演出！ 中市府：未來規劃合作2019-08-07 11:24
大里康橋街頭藝人屢被檢舉 文化局：適合演出2019-08-07 08:09
八卦山天空步道光雕銀河 有望浪漫延續到中秋2019-08-07 07:49
彰化光雕銀河管制人數 竹山戀人吊橋啟用2019-08-06 23:59
加碼補助！月繳7.5元 台中農民職災保險近2成2019-08-06 23:55
施工護鳥 西濱芳苑-大城段年底通車2019-08-06 23:44
邵族傳統領域爭議 南投促中央修法2019-08-06 23:39
盧秀燕再道歉 紙風車提「重返」條件2019-08-06 23:23
看問題／不敵政治干擾 環評機制形同虛設2019-08-06 23:16
可能違法！鳥嘴潭工期9年縮為4年 投縣環局喊停2019-08-06 22:42
被羞辱為「廠商」 李永豐：比照前朝紙風車才願意重返台中2019-08-06 18:41
4個爸爸創「父初餃子」賣水餃 捐款專用台中做公益2019-08-06 18:03
香港罷工果農遭殃 台中哈密瓜認賠賣2019-08-06 18:01
中市府拜會紙風車致歉 颱風逼近演出難恢復2019-08-06 17:52
北上溝通無效 李永豐：台中市府羞辱紙風車為廠商2019-08-06 17:29
韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！2019-07-24 19:21
彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相2019-07-18 12:00
沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」2018-11-08 12:00
熱門文章
批紙風車19年拿政府3.6億 葉慶元：敢說沒拿公家一毛錢？2019-08-07 16:25
李永豐公布紙風車13年帳目 將對葉慶元提告2019-08-07 20:23
屏縣府對樂樂養雞場開罰5萬 黃國昌：「重罰」簡直笑話2019-08-07 09:35
紙風車確定取消演出！ 中市府：未來規劃合作2019-08-07 11:24
厲害了！軍人退役種紅龍果 不像果園像公園2019-08-07 11:57
盧秀燕再道歉 紙風車提「重返」條件2019-08-06 23:23
利奇馬颱風撲向北台灣 大武崙溪屢傳水患加強警戒2019-08-07 09:36
貞子和紅衣女孩坐車上 他傻眼：有必要中午就跑出來？2019-08-06 23:06
八卦山天空步道光雕銀河 有望浪漫延續到中秋2019-08-07 07:49
香港罷工台中哈密瓜遭殃 網路促銷600顆不到兩天全銷光2019-08-07 15:50
顏寬恒要他「阻韓請去選總統」 陳柏帷反諷公民課本有教2019-08-07 19:55
暑假隨母回越南探親 國三生感染登革熱2019-08-07 13:35
大里康橋街頭藝人屢被檢舉 文化局：適合演出2019-08-07 08:09
影／八八風災失3子 勇媽「把孩子生回來」雙胞胎快3歲了2019-08-07 09:56
影／退休警樂觀抗癌、照顧子女老母 獲頒模範父親2019-08-07 12:09
韓國瑜負擔小林村民裁判費 前立委林國慶公益直播捐款明登場2019-08-07 11:19
綠營發起普度拒用「旺」食品 寺廟：農曆7月不用那些2019-08-07 18:57
陳柏惟稱參選立委為阻韓國瑜 顏寬恒：請去選總統2019-08-07 16:02
飼主看這裡…遛狗不繫牽繩 北市半年罰30件2019-08-06 23:49
周末台中演出確定取消 紙風車：願為更友善環境共同努力2019-08-07 13:10
金門「落穗季」 挖掘高粱除了釀酒 還能製作掃把2019-08-07 07:48
雲林去殼筍價格低迷 農委會喊出收購價每公斤12元2019-08-07 12:44
利奇馬颱風影響 七夕七星潭疊石音樂會取消2019-08-07 13:35
日型男議員小泉進次郎婚訊 林智堅暖心祝賀揭跨海情誼2019-08-07 16:57
開學了學生卻跑了 公共化幼兒園招生衝擊私幼2019-08-07 18:55
蹓狗竟踩雷！ 王鴻薇爆：迎風狗公園戲水池淪「大便池」2019-08-07 09:57
「偷雞賊」石虎不再偷雞 中寮農民有撇步2019-08-07 18:54
塵封35年 舊三貂嶺隧道闢鐵馬道2019-08-07 00:32
影／竹市七夕轉大人成年禮登場2019-08-07 11:25
被酸落跑惟一？台中選立委抗韓戰神：其實在罵韓國瑜2019-08-07 13:09
11月起桃園356處公車亭禁菸 違者最高罰1萬元2019-08-07 11:41
守護80年花蓮首富老宅 屋主提報歷史建物2019-08-07 15:44
苗栗北橫20年未全通挨批 縣府：無奈2019-08-06 23:34
花蓮1天2震 海上古道玻璃地板裂2019-08-06 23:45
鄭文燦七夕放閃發告白文 潘孟安「自備墨鏡」搶留言2019-08-07 10:28
誤踩地雷截肢苦北榮知 巡迴服務榮民揪甘心2019-08-07 10:27
地方盼八仙復業 侯友宜：照規定來2019-08-07 12:09
擦亮海洋招牌敵過少子化 海大指考招生滿額2019-08-07 14:18
外配喪夫照顧幼子和婆婆 她不怨：我要代替他照顧媽媽2019-08-07 14:39
披綠袍參選山原立委 伍麗華：原住民權益超越黨派2019-08-07 17:56
留言