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嚴防豪雨！利奇馬威力持續增強 不排除升級強颱

美股道瓊早盤暴跌逾400點 全球債市衰退警鈴大作

未達停班停課標準 彰化明天正常上班上課

2019-08-07 22:28聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣政府今天晚間宣布，由於彰化縣尚未進入利奇馬颱風警戒範圍，未達停班停課標準，彰化縣明天（8日）正常上班上課。

停班停課利奇馬颱風
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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