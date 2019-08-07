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孔雀園開發案遭糾正 林明溱反擊監委不該為反對而反對

2019-08-07 19:05聯合報 記者江良誠╱即時報導

日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案，監察委員瓦歷斯･貝林、高涌誠認定南投縣政府未審慎評估對原住民族文化可能造成之影響，且未確實審查環評書件，對南投縣政府提出糾正案。南投縣長林明溱強調，縣府一切依法辦理，他並呼籲瓦歷斯･貝林也是南投人，南投縣的重要建設應該支持，不該為了反對而反對。

瓦歷斯･貝林表示，經調閱相關機關卷證資料及詢問相關主管人員後發現，南投縣政府辦理孔雀園BOT案環境影響評估審查，未審慎評估對周遭環境之原住民文化可能造成之影響，且將「邵族傳統領域」與「邵族文化傳承及發展實施計畫」兩者混為一談，該案回饋措施也與原基法規定意旨不符，南投縣整府未確實審查環評書件，且刻意混淆誤導，確有疏失，因此提出糾正。

南投縣環保局表示，孔雀園BOT案南投縣保局當時依環評法，由環評委員在107年6月11日審議通過，後來環保署認為日月潭屬於國家風景區，應由環保署審議，環保局也依法移轉給環保署，但之前南投縣環評委員的審議和程序都沒問題。

另外，監察委員認為孔雀園BOT案未審慎評估對原住民族文化可能造成之影響，但當初環評委員都有考量，因此要求包括汙水等都需零排放，後來原民會才公告邵族傳統領域公告。不過，因為這項公告將魚池鄉劃為邵族傳統領域，引起魚池鄉和南投民眾反彈，行政院訴願會以程序有瑕疵撤銷原民會的公告。雖然邵族民族會議向台北高等行政院提出行政訴訟，希望撤銷訴願會決議，但依照目前的規定，南投縣政府都是依法辦理，並無錯誤。

林明溱說，縣府尊重邵族的權益，但孔雀園BOT案是並非重大汙染產業，有助發展觀光也不損及邵族人權益，不知為何監委認定南投縣政府有錯誤，尤其瓦歷斯･貝林也是南投縣民，不該因為政黨色彩為了反對而反對，對南投縣發展有幫助的政策應該支持才對。

日月潭孔雀園BOT案監察院糾正南投縣政府，南投縣長林明溱反擊，批評監委為了反對而...
日月潭孔雀園BOT案監察院糾正南投縣政府，南投縣長林明溱反擊，批評監委為了反對而反對。圖／報系資料照片
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