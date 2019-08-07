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友善石虎有錢賺 南投縣試辦友善石虎給付獎勵

2019-08-07 18:54聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣中寮鄉是石虎分布熱區，縣府經農委會核定推動友善石虎生態服務給付試辦計畫，鄉內農民、社區耕作友善石虎或自主巡護棲地，經申請通過且配合作業可獲1至10萬元不等的獎勵金，開放申請至8月底。

縣府農業處指出，石虎是台灣現存唯一原生貓科動物，但國內粗估數量卻剩不到千隻，面臨瀕臨絕種的牠們多分布在苗栗、台中和南投等地，南投縣則多集中在中寮、集集一帶，今年因此配合農委會林務局先鎖定中寮試辦友善石虎給付獎勵。

針對農民的部分，只要不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，農地有實際耕作且符合農藥安全檢出規範，也未領取林務局獎勵造林、農糧署對地綠色環境給付、友善或有機補貼，且配合課程研習、農作物符合安全用藥，每公頃將核發2萬元獎勵金。

此外，符合該試辦計畫友善石虎農地、農糧署獎勵的友善和有機農地，若願配合架設相機監測，且監測到石虎者，每案區域再核發1萬元獎勵金；而在地有立案的民間組織和社區發展協會只要自主參與巡護石虎棲地也能夠提出申請。

農業處表示，社區團體成立巡守隊，每月至少巡守1次，協助巡守棲地、通報及協助拆除違法獵具、石虎保育宣導、協助設置家禽場域圍網等工作，每年獎勵金6萬元；若在巡守範圍內，配合石虎監測，且監測到石虎者，每年還有10萬元。

但縣府也提醒，該友善石虎生態給付僅針對中寮鄉先行試辦，經申請通過且配合作業推行才會發放獎勵金；有意參與的農民或社區須先向中寮鄉公所申請，由公所收件初審，再轉送給農業處審核，開放申請至8月底，後續公告申請通過名單。

南投縣中寮鄉是石虎分布熱區，縣府經農委會核定在當地推動友善石虎生態服務給付試辦計...
南投縣中寮鄉是石虎分布熱區，縣府經農委會核定在當地推動友善石虎生態服務給付試辦計畫，開放申請至8月底。圖／報系資料照，劉建男提供
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南投縣中寮鄉是石虎分布熱區，縣府經農委會核定在當地推動友善石虎生態服務給付試辦計...
南投縣中寮鄉是石虎分布熱區，縣府經農委會核定在當地推動友善石虎生態服務給付試辦計畫，開放申請至8月底。圖／特生中心提供
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石虎農民農地
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