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埔里茭白筍產區全國最大 選拔美人腿公主助宣傳

2019-08-07 17:29中央社 南投縣7日電

台灣茭白筍種植面積2038公頃，南投縣埔里鎮占1629公頃，可說是最大產區，埔里茭白筍也具高知名度，鎮農會今年恢復舉辦美人腿節，要選拔美人腿公主擔任埔里茭白筍宣傳大使。

根據南投縣政府農業處資料，台灣茭白筍種植面積南投縣就占1695公頃，其中埔里鎮達1629公頃，是國內最重要茭白筍產地；台灣茭白筍栽培多採水田方式，主要產期夏季、秋季，是台灣颱風季重要蔬菜，因口感爽脆鮮嫩、風味佳，深受民眾喜愛。

為促銷茭白筍，「埔里美人腿節」曾舉辦10年，不僅刺激銷量也誕生「美人腿公主」，後來考量埔里茭白筍知名度打開，一度停辦2年，為回應各方期待，縣政府結合鎮公所、鎮農會今年恢復舉辦，今天在埔里鎮農會農村休閒酒莊對外宣傳，邀民眾9月13日參加開幕。

中國國民黨籍立法委員馬文君、埔里鎮長廖志城、南投縣農會總幹事曾明瑞、南投縣政府農業處長陳瑞慶、縣議員葉仁創等人出席，並邀2017年台灣小姐冠軍高曼容等曾參加選拔的美人腿公主走秀，眾人齊力推銷茭白筍、百香果等埔里在地出色農產品。

陳瑞慶說，茭白筍是埔里重要農作，縣府結合農會、公所、農民整合產業，提升光照技術、產期調節、外銷保鮮冷藏、複合經營、產銷經濟發展等茭白筍生產技術，並朝產官學合作模式，以落實農業政策，歡迎民眾多選購埔里優質茭白筍。

埔里馬文君農民
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