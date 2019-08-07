未評估對邵族影響 孔雀園BOT案監察院糾正南投縣府

2019-08-07 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



南投縣政府辦理日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案，經監察委員瓦歷斯･貝林、高涌誠調查後，認定南投縣政府未審慎評估對原住民族文化可能造成之影響，且未確實審查環評書件，今日正式通過對南投縣政府提出的糾正案。

原民會去年6月11日公布告邵族的原住民族土地範圍，強調南投縣政府辦理「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案」須依法諮商，取得當地原住民族同意，但縣政府仍強行在隔天通過本案環評。在當地邵族民眾提出訴願後，環保署認定審查結論違法並撤銷處分，但監察委員瓦歷斯‧貝林、高涌誠仍對本案環評審查程序有所質疑，在去年7月申請自動調查。

瓦歷斯･貝林今日記者會表示，經調閱相關機關卷證資料及詢問相關主管人員後發現，南投縣政府辦理孔雀園BOT案環境影響評估審查，未審慎評估對周遭環境之原住民文化可能造成之影響，且將「邵族傳統領域」與「邵族文化傳承及發展實施計畫」兩者混為一談，該案回饋措施也與原基法規定意旨不符，南投縣整府未確實審查環評書件，且刻意混淆誤導，確有疏失，因此提出糾正。

瓦歷斯･貝林、高涌誠也指出，該案除了糾正事由外，另有兩點缺失，分別請原民會、保護署檢討改善。首先，原民會於107年6月11日公告邵族傳統領域範圍，然劃設作業程序卻與「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」規定程序有所衝突，並經行政院於108年1月25日訴願決定撤銷，原民會應儘速補正該程序，避免徒生爭議。