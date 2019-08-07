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陳柏惟稱參選立委為阻韓國瑜 顏寬恒：請去選總統

2019-08-07 16:02中央社 台中7日電

基進黨台中立委參選人陳柏惟。聯合報系資料照片／記者趙容萱攝影
基進黨台中立委參選人陳柏惟。聯合報系資料照片／記者趙容萱攝影
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基進黨台中立委參選人陳柏惟今天表示，立委顏寬恒的顏家，是高雄市長韓國瑜最大樁腳，他參選是要防止韓國瑜進入總統府；立委顏寬恒回應，請陳柏惟參選總統「就可以阻止」。

民主進步黨與台灣基進聯合推薦台灣基進發言人陳柏惟，進軍台中參選第2選區立法委員，出戰現任國民黨立委顏寬恒。

陳柏惟今天與民進黨台中市議員陳世凱、Wecare高雄發起人尹立舉辦抗中保台聯合普渡活動，推動中共代理人相關法案修法，為競選立委暖身。

陳柏惟受訪表示，雖然對手的組織跟地方連結性很強，但在政治專業上，最近一次提出的法案卻是讓中國人來台灣使用健保，這樣是否符合台灣最大利益？所以如果顏寬恒的服務好，那何不就讓他們繼續在地方做這件事情，立法委員換人做做看。

他指出，顏寬恒的顏家，是高雄市長韓國瑜最大樁腳，他來台中參選是要「在烏溪築一道牆」，防止外來種「韓國來的魚」游進總統府。

顏寬恒接受中央社電話訪問時表示，當初立委黃昭順的提案，是為了要讓在台灣的中國籍配偶能夠盡孝道，沒有涉及居住權、工作權、健保與長照的問題，要無限上綱是對方的說法，至於樁腳的問題，請陳柏惟參選總統，就可以阻止韓國瑜進入總統府了。

針對抗中保台活動，陳柏惟說，今天台灣人不管是受到紅色媒體或中國對台灣政治勢力的影響，資金進來的問題，應該是政治人物要處理的工作，台中是兩個黨抗中保台的第一站，推動制定「境外勢力代理人登記法」。

他說，立法院是全國政策的決策中心，他參選提供給大家一個選擇，其他志同道合的朋友也會過來助選，讓民眾有不同的選擇。

韓國瑜陳柏惟顏寬恒
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