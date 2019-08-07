溪州榮民工廠門面保留 14公頃工業用地整地招商

2019-08-07 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣溪州榮民工廠曾被提報文資「列冊追蹤」，今年6月經文化局文資審議委員決議僅保留門面，舊有廠房等30多棟建築則未達文資價值標準，不予保留，等於地主可自行使用，土地所有權人近日展開整地，施工開出道路和溝渠，希望14.6公頃的丁種工業用地能招商，讓荒廢多年的土地活化。

彰化縣溪州鄉榮光村榮民工廠前年由溪州鄉公所提報為文化資產被列冊追蹤，今年4月在基礎調查階段卻傳出工廠建物遭剷平，文化局人員到場緊急列為暫定古蹟，卻只剩一片遺骸，文資審議委員到場現勘，經審議大會決議保留門面和左右各20米和7米的牆面。

文化局表示，文資委員認為入口大門見證彰化工廠的時代意義及地方發展特色，兩側的卵石砌圍牆材料取自當地濁水溪，工法為傳統作法，不易再現，具地方特色，列為「歷史建築」須保留，其餘內部廠區未達文資價值標準。

依目前文資法，列冊建物即使被強拆也無罰則可罰，彰化文化局在事發後行文文資局建議修法，文化局說，上個月年度文化資產機關主管會報中，多個縣市也提出「列冊追蹤」目前無罰則又沒誘因，執行上有困難，有必要修改母法。

榮民工程公司彰化工廠原是安定中部地區榮民生活的工廠，有60年歷史，在民國50至80年代間生產草袋與造紙，直至1996年才停工，之後部分空間由彰化預鑄廠使用，2011年停用荒廢至今，2017年10月由12位股東集資8億7千多萬元得標。

地主聲稱廠區遲未進入文資實質審議，才決定今年過年後先拆除未有建築執照的32棟建物，後來卻被通知列為「暫定古蹟」，相當錯愕，土地所有權人之一劉重華表示，現在問題解套，台灣面臨工業用地不足，希望能出售或出租工業用地，讓合適工廠進駐，日前也到縣府尋求幫忙，希望協助媒合需要的業者。